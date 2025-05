Incendio nella notte in un demolitore a Carmagnola

Un incendio è divampato intorno a mezzanotte in un'area di un demolitore a Carmagnola, nel Torinese. Le fiamme hanno interessato parte del sito e hanno richiesto l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono proseguite per ore, con l'obiettivo di contenere il rogo e di impedire la propagazione ad altre zone del complesso. Non si registrano feriti e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.