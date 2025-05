Torino, "presidi permanenti per Gaza in tante piazze"

Presidi "permanenti nelle principali piazze di Torino" a sostegno della popolazione di Gaza. Questo, secondo quanto comunicato alla Questura, il progetto degli attivisti che per una decina di giorni sono rimasti in piazza Castello: il gruppo, nella tarda serata di ieri, su invito della polizia ha lasciato l'area prospicente Palazzo Madama per via dell'inizio dei lavori di allestimento della festa del 2 giugno, e si è trasferito in piazza San Carlo. Il presidio sarà "permanente e pacifico" e ognuna delle piazze coinvolte sarà chiamata simbolicamente "piazza Palestina". La nota è stata firmata da nove attivisti: "Non prendiamo - si legge - una posizione politica, ma una posizione umana. Non serve un nome per partecipare, non un partito, non un collettivo. Basta esserci. Ogni gesto, ogni parola, ogni presenza sarà ispirata alla nonviolenza e al rispetto dell'altro". I sottoscrittori affermano che finora, durante i giorni di permanenza in piazza Castello, hanno "riscontrato un atteggiamento estremamente positivo e collaborativo da parte delle forze dell'ordine, che riconoscono il valore civile e costituzionale della nostra iniziativa", e confidano che le autorità di polizia tutelino ancora l'iniziativa "nel rispetto del diritto costituzionale di manifestare".