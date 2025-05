Stranieri percepivano assegno sociale indebitamente

Quindici cittadini stranieri sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo tutela del lavoro di Biella per indebita percezione di erogazioni pubbliche. L'indagine riguardava i percettori dell'assegno sociale nati all'estero e sono state valutate duecento posizioni. Sono emersi quindici casi anomali: trascorrevano nel proprio Paese di origine un tempo superiore rispetto a quello consentito dalla legge per poter beneficiare del bonus economico, ma continuavano a incassare l'assegno sociale, effettuando operazioni sui propri correnti, prelevando il denaro in Italia o all'estero. Le somme indebitamente percepite ammontano a 445.218 euro e sono in corso accertamenti inoltre sulla percezione del bonus economico erogato a favore di due soggetti risultati da tempo deceduti. E' stata intanto avviata la procedura per la revoca del beneficio a tutti gli interessati.