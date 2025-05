Arrivata l'estate, ponte del 2 giugno con sole e caldo

E' arrivata l'estate e il ponte del 2 giugno sarà caldo e soleggiato. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, confermando l'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre sull'Italia. Nelle prossime ore, però, un fronte, collegato ad un ciclone scandinavo, provocherà ancora qualche rovescio sulle adriatiche e sul Sud peninsulare, accompagnato anche da un fastidioso vento fresco dai Balcani. "Si tratterà - spiega Tedici - dell'ultimo momento instabile prima di una lunga fase simil-estiva su gran parte del Paese. Il Ponte del 2 giugno sarà molto bello. Attenzione solo ai forti temporali sulle Alpi tra domenica e lunedì". Oggi è previsto sole al Centronord con temperature che supereranno anche i 30°C a Roma. Sul meridione invece, piogge sparse per l'ultimo giovedì di maggio. Domani sarà bello da Nord a Sud. Le temperature massime continueranno a salire, mentre le minime saranno ancora fresche e gradevoli. Nel weekend la colonnina di mercurio continuerà a salire in particolare in Pianura Padana centro-orientale, Sardegna e fondovalle alpini. Nel dettaglio: - Giovedì 29. Al Nord: bel tempo e caldo in aumento. Al Centro: piovaschi sulle coste adriatiche al mattino, sole e caldo altrove. Al Sud: temporali sparsi sul settore peninsulare. - Venerdì 30. Al Nord: bel tempo e caldo ancora in aumento. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: bel tempo e caldo in aumento. - Sabato 31. Al Nord: bel tempo e caldo in ulteriore aumento con condizioni di afa. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo estivo. Tendenza: sereno e sempre più caldo, qualche temporale su Alpi e Prealpi tra domenica e lunedì 2 giugno.