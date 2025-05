Irrera ci riprova

Dicono che…con la riconferma di Michele Vietti alla presidenza (ormai scontata), gli occhi su Finpiemonte siano puntati sui futuri membri del Cda. Delle 44 candidature 11 sono state giudicate inammissibili, essendo prive di tutti i requisiti necessari: tra queste spicca quella dell’ex sindaco di Collegno Francesco Casciano, primo tra i non eletti tra le fila del Pd in Consiglio Regionale. Tra le 33 domande ammesse, fa capolino quella di Maurizio Irrera, che a quanto pare punta a tornare in Galleria San Federico, dopo essere stato consigliere tra il 2020 e il 2021, nella turbolenta gestione di Roberto Molina, a cui lo stesso Irrera complicò non poco la vita, insieme all’allora vicepresidente Umberto Bocchino, animando innumerevoli scontri interni che hanno portato nel caos l’attività della partecipata, con Molina che ha rassegnato le dimissioni da presidente dopo solo un anno e mezzo.

Irrera ha poi lasciato la carica di consigliere d’amministrazione di Finpiemonte per approdare in Fondazione Crt, dove ha assunto la carica di vicepresidente, per poi diventarne presidente facente funzioni in seguito alle dimissioni di Fabrizio Palenzona. Avvocato e docente universitario, Irrera era stato nominato dall’allora sindaca di Torino Chiara Appendino nel Cda di Iren, dove ha redatto la prima versione dei patti parasociali, mentre era stata Fratelli d’Italia a indicare il suo nome per Finpiemonte. Troverà qualcuno a indicarlo questa volta?