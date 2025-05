Confartigianato, viabilità con Liguria e Francia al collasso

Permangono le problematiche di viabilità sulla Statale 28 - Colle di Nava. Gli autotrasportatori di Confartigianato Imprese Piemonte esprimono preoccupazione per l'eventuale stop al transito per i tir pesanti su quel tratto di strada, che isolerebbe il Piemonte dalla Liguria e dalla Francia. "Condividiamo la priorità sul tema sicurezza, anche in ambito stradale, tema che ci vede fortemente impegnati da anni. Riteniamo però che quel tratto di strada sia strategico per il passaggio dei camion che lavorano in quella zona e che devono scaricare la loro merce. Per scongiurare questa eventuale evenienza siamo noi i primi a chiedere maggiori controlli anche se la sicurezza stradale, non supportata da evidenze fattuali e numeriche, non è di per sé un argomento sufficiente. Le rilevazioni Anas ci dicono che nel 2024 il transito giornaliero medio annuo di mezzi pesanti nel solo comune di Pornassio è di 95 unità al giorno" osserva Claudio Berardo, presidente di Confartigianato Trasporti Cuneo. "C'è poi l'aggravio dei costi per gli autotrasportatori che devono scaricare la loro merce in quella zona, costretti ad andare fino a Savona per poi tornare indietro a Ventimiglia. Proponiamo l'instaurazione temporanea di un senso unico alternato regolato da semaforo, con la realizzazione di uno spazio sosta per i veicoli pesanti" dice Giovanni Rosso, presidente di Confartigianato Trasporti Piemonte. "Chiediamo lo sblocco di alcune opere infrastrutturali imprescindibili, tra cui la realizzazione del traforo Armo Cantarana" spiega Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte.