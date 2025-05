Ascom, nelle imprese del terziario migliorano lavoro e liquidità

Le imprese torinesi del terziario guardano all'estate tra moderata fiducia e bisogno di stabilità. La situazione generale ancora fragile, ma migliore rispetto al quadro nazionale: l'88% segnala stabilità o crescita nell'occupazione, il 68% nella liquidità. Il 32% chiede credito alle banche per realizzare investimenti. Emerge dall'Osservatorio congiunturale di Ascom Confcommercio Torino e provincia, realizzata con Format Research tra settembre 2024 e marzo 2025. "Le imprese torinesi non stanno ad aspettare la ripresa: la costruiscono giorno per giorno con consapevolezza, resilienza e coraggio. In un clima non certamente incoraggiante, scelgono ogni giorno di rischiare, investire e creare lavoro. Questo non è solo un segnale di tenuta, è un atto di fiducia concreta nel futuro. È tempo che le istituzioni rispondano con lo stesso coraggio: sostenere chi fa imprenditoria oggi significa costruire la crescita di domani" sottolinea Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia. L'indagine rivela che l'indicatore di fiducia sull'andamento della propria attività scende da 47 a 40 punti rispetto al periodo precedente, ma resta sopra la media nazionale (36 punti) e prevede stabilità nel prossimo semestre. Il 68% delle imprese giudica la propria situazione stabile o migliorata. Le previsioni per il prossimo semestre confermano questo equilibrio. Ristorazione (indice 55) e turismo (indice 59) si confermano i settori più dinamici, mentre commercio food e no-food continuano a soffrire. "I settori del turismo e della ristorazione - aggiunge Coppa - dimostrano che la ripartenza è possibile, e come Ascom ci stiamo impegnando affinché trainino i comparti che si trovano ancora in una situazione di sofferenza, ma che continuano a gridare a gran voce che vogliono ricominciare a crescere".