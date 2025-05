SANITÀ

Medici di famiglia, dipendenti e no.

Dalle Regioni il doppio binario

Accelerazione verso la riforma. Camici bianchi assunti dalle Asl, ma con la possibilità per i professionisti di restare convenzionati. Corsi universitari (avvisate il sindacato). Il nodo delle case di Comunità e la carenza di personale. In Piemonte ne mancano oltre 500

Viaggia sul doppio binario della libera professione e della dipendenza l’attesa riforma che riguarda i medici di famiglia. Una soluzione, per molti versi prevista, quella prospettata nella bozza predisposta dalle Regioni in risposta alle ripetute sollecitazioni del ministro della Salute in vista del testo normativo che, per accelerare i tempi, sarà probabilmente un decreto.

Il nodo principale e alla base di accese polemiche e durissime prese di posizioni del principale sindacato di categoria, la Fimmg, è proprio quello del passaggio dei medici di medicina generale alle dipendenze del servizio sanitario nazionale, al pari dei colleghi ospedalieri e delle altre strutture territoriali.

La linea del ministro Schillaci

La strada del compromesso, proposta dalla Conferenza delle Regioni, in parte mitiga lo schema rigido inizialmente indicato dal ministro Orazio Schillaci, lasciando di fatto aperta la possibilità ai professionisti attualmente in servizio di optare per il passaggio a libro paga delle Asl, oppure restare nel regime attuale anche se con la prospettiva di alcuni cambiamenti contrattuali. E tutto ciò, al momento, senza che vengano fissati rigidi limiti di tempo.

Doppio status

Uno dei punti del documento esplicita questo tema proponendo di “consentire agli attuali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta in convenzione, che volessero farlo, di optare per la dirigenza medica (ovvero diventare dipendenti, ndr) con percorsi agevolati in termini di riconoscimento dei titoli abilitativi”. Strettamente legata a questa opzione è un’ulteriore proposta delle Regioni, ovvero “prevedere la possibilità di trasformare l’attuale modello convenzionale, basato su accordo collettivo nazionale, in una forma di vero e proprio accreditamento – sul modello di quello con le strutture sanitarie private – approdando ad accordi rivolti preferibilmente non al singolo medico, ma a gruppi di medici che operino prevalentemente nelle Case di Comunità”.

Tessere del Pnrr

Strutture previste dal Pnrr, queste ultime, rappresentano una tessera importante nel complicato mosaico della nuova medicina del territorio. La questione del personale per farle funzionare a pieno regime entro il giugno del prossimo anno, come previsto dal piano europeo, resta quelle di più incerta soluzione. Tant’è che per cercare di evitare il concreto rischio di trovarsi delle scatole vuote, le Regioni nella bozza inviata al ministro indicano la necessità di “prevedere fin da subito obblighi normativi cogenti per gli attuali medici convenzionati (…) in termini di orario e di prestazioni da garantire (…) in modo tale da assicurare l’effettivo avvio delle strutture e dell’organizzazione previste dal Pnrr”.

Governatori e assessori alla sanità vogliono, inoltre, avere mani libere per poter decidere “di volta in volta i posti per coprire l’assistenza medico generica e pediatrica ricorrendo, a seconda delle esigenze e delle peculiarità territoriali, al reclutamento di dirigenti medici – quindi alla dipendenze – oppure al convenzionamento”, come accade fino ad oggi.

Nessun cambio del medico

Svanisce il rischio per i pazienti, paventato non senza pesanti interessi proprio dalla Fimmg con campagne allarmanti, di non poter più avere il proprio medico di riferimento. Come già precisato più volte dal ministro, i cittadini potranno continuare a scegliere il medico di famiglia, sia che questi dipenda dall’Asl, sia che continui ad esercitare la libera professione come convenzionato. Il problema della scelta, semmai, si pone ormai da tempo in maniera concreta e senza nessuna alzata di scudi del sindacato, a causa della carenza di professionisti. Tanto che in alcuni territori ci sono pazienti privi del medico, come continua a accadere anche in alcune zone del Piemonte dove complessivamente mancano oltre 500 medici di medicina generale e non giungono segnali rassicuranti dalle iscrizioni ai corsi di formazione, sempre meno partecipati.

Il fulcro della formazione

Proprio la formazione è uno dei temi della riforma. Le Regioni propongono i trasformare gli attuali corsi gestiti dalle Regioni, in realtà affidato a strutture legate a filo doppio al sindacato, in un percorso di formazione universitaria, a prescindere che poi il medico diventi dipendente o resti convenzionato. E proprio dagli specializzandi, sia pure in via transitoria, si attende quel necessario rinforzo della medicina del territorio con un loro impiego già durante il corso.