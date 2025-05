In carcere a Biella detenuto dà fuoco a lenzuola e materasso

Un detenuto l'altra notte in carcere a Biella ha dato fuoco al lenzuolo e al materasso della sua cella. Immediato è stato l'intervento degli agenti di polizia penitenziaria in servizio che hanno provveduto a contenere le fiamme. Il detenuto, una volta aperta la porta, ha reagito in maniera violenta contro gli agenti, lanciando bottiglie e liquidi. Il personale poi è riuscito a riportarlo la calma. Sul caso il segretario nazionale Sinappe, Raffaele Tuttolomondo, spiega: "Tale ennesimo evento conferma, ancora una volta, il difficile e delicato contesto lavorativo in cui quotidianamente operano i nostri agenti".