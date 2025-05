RICERCA

Italia al bivio: tra crisi globali e baby gang, ma l’amatriciana ci salva

Gli italiani sono in ansia per il contesto internazionale e preoccupati dal clima, ma approvano il governo e sentono forte l'appartenenza (43,2%). L’Europa? Solo per uno su cinque. Bellezze naturali (21,6%) e cucina (14,8%) titillano l'orgoglio nazionale. Parola di Eurispes.

Gli italiani guardano al futuro con un misto di preoccupazione e fiducia, come emerge dal 37° Rapporto Eurispes, un ritratto senza filtri di un’Italia sospesa tra orgoglio nazionale e timori globali. Tra crisi economiche incombenti, eventi climatici estremi e conflitti internazionali, il Belpaese si ritrova a fare i conti con un mondo che sembra scricchiolare, ma non perde la sua voglia di credere in sé stesso. E, sorpresa delle sorprese, il governo in carica sembra godere di una fiducia che in pochi si sarebbero aspettati.

Paure globali, ma il governo regge

Gli italiani non dormono sonni tranquilli. La paura di una nuova crisi economica globale, i conflitti in corso e gli eventi climatici estremi tengono alta la tensione. Eppure, il governo attuale sembra reggere l’urto: molti approvano i provvedimenti presi o proposti, segno che, nonostante tutto, c’è chi vede una luce in fondo al tunnel. Ma non illudiamoci troppo: il 39,6% degli intervistati, secondo Eurispes, considera l’Italia un Paese che decide solo in parte autonomamente, costretto a seguire le linee di Usa e Ue. Insomma, un attore di secondo piano sullo scacchiere internazionale, una comparsa che fatica a prendersi il ruolo da protagonista.

Italiani, europei… ma non troppo

Se il 43,2% si sente prima di tutto cittadino italiano, solo un italiano su cinque (22%) si identifica come europeo. Un dato che racconta un Paese ancora legato alle sue radici, con un orgoglio tricolore che resiste nonostante le sirene di Bruxelles. E vivere in Italia? Per più di sette italiani su dieci è una fortuna. A far battere il cuore sono le bellezze naturali (21,6%), la tradizione artistica e culturale (19,6%), la cucina da leccarsi i baffi (14,8%), la libertà d’espressione (13,2%) e quel clima che, nonostante i capricci, resta un punto di forza (12%). Ma non è tutto rose e fiori: chi considera una sfortuna vivere nello Stivale punta il dito contro le condizioni economiche (23,2%) e la precarietà lavorativa (22,7%).

Baby gang e accattonaggio: il degrado avanza

Il Rapporto non si limita a fotografare i sentimenti, ma mette il dito nella piaga delle problematiche sociali. La criminalità giovanile è il vero spauracchio: il 52,5% degli italiani segnala un aumento di baby gang e teppismo nella propria zona, un dato che fa accapponare la pelle. Non va meglio con l’accattonaggio: un terzo dei cittadini (33,3%) nota un incremento, mentre il 31,8% lo considera stabile. E poi ci sono le truffe, un fenomeno che non dà tregua: secondo il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dal 2015 al 2023 le vittime di truffa sono aumentate costantemente, con un lieve calo nel 2024. Ma attenzione: gli over 65, in particolare tra i 65 e i 70 anni, sono sempre più nel mirino, con un balzo del 15,58% (da 37.108 casi nel 2023 a 42.890 nel 2024).

Fara: “Italia al bivio”

A introdurre il Rapporto, le Considerazioni generali del presidente Eurispes, Gian Maria Fara, che non usa giri di parole: “L’Italia è ancora al bivio, in un 2025 carico di tensioni e tragedie, interne e internazionali. Siamo di fronte a scelte cruciali, personali e collettive, per affrontare cambiamenti radicali”. Per Fara, la crisi non è solo economica o climatica, ma tocca i valori stessi su cui si regge la nostra convivenza. “Quando alziamo il velo delle apparenze – scrive – emerge la gravità di una crisi che intacca i fondamenti della nostra società”. Parole che pesano come macigni e che invitano a riflettere su un Paese che, pur fragile, non smette di cercare la sua strada.

Un Paese che resiste, col fiato corto

Insomma, l’Italia del 2025 è un mosaico di contraddizioni: orgogliosa delle sue bellezze, ma preoccupata per il futuro; fiduciosa nel governo, ma con la sensazione di contare poco nel mondo; innamorata della sua cucina e della sua cultura, ma spaventata da baby gang e truffatori. Eurispes ci consegna un ritratto di un Paese che, nonostante tutto, continua a credere in sé stesso. Ma per quanto ancora?