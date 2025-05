Protesta al carcere di Ivrea, detenuti salgono sul tetto

Dalle 14 di questo pomeriggio cinque detenuti sono saliti sul tetto del carcere di Ivrea, chiedendo di parlare con un magistrato. Lo si apprende da fonti sindacali. A commentare l'episodio è il segretario generale dell'Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria (Osapp), Leo Beneduci: "L'episodio presso il carcere di Ivrea è l'ennesima dimostrazione del fatto che in ambito penitenziario alle molteplici promesse dei governi di opposti schieramenti non seguono mai fatti concreti - dice il leader del sindacato - . La sofferenza interna alle carceri legata al sovraffollamento e alla disorganizzazione imperante e che purtroppo accomuna poliziotti e utenza sta producendo conseguenze deflagranti in cui anche problemi di semplice soluzione diventano insormontabili. Temiamo che con la calura estiva le criticità esistenti andranno ad assumere livelli di estrema drammaticità con effetti sulla stessa società".