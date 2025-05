LA SACRA RUOTA

Filosa, 'nu bbabbà di Marchionne. Parte da Mirafiori il tour negli stabilimenti italiani

Il nuovo ad di Stellantis, dopo la tappa di ieri in Francia, questa mattina è arrivato nella storica fabbrica torinese che si appresta a dire addio alla Maserati e aspetta un secondo modello oltre la 500 ibrida. Il manager napoletano e l'eredità di "super Sergio" - VIDEO

Il nuovo amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa ha scelto Torino per inaugurare il suo tour negli stabilimenti italiani del colosso automobilistico. Stamattina alle otto in punto, il nuovo Ceo si è presentato alle Carrozzerie accompagnato da Jean-Philippe Imparato, responsabile europeo di Stellantis. Sul tavolo la situazione della 500 elettrica e i prototipi della versione ibrida, quella che dovrebbe rilanciare le sorti dello stabilimento torinese. Una visita lampo ma significativa, che tocca tutti i punti nevralgici della fabbrica: dal Battery Technology Center - unico al mondo per i test delle batterie - al plant delle trasmissioni eDct dove nascono i cambi per il motore ibrido.

La sortita piemontese arriva dopo la tappa francese di ieri a Sochaux, dove Filosa ha incontrato manager e lavoratori dello stabilimento Peugeot. Un segnale chiaro: il nuovo corso di Stellantis parte dalla ricognizione diretta sui territori, dal rapporto con chi lavora in fabbrica. Tutt’altro approccio rispetto al predecessore Carlos Tavares, sempre più distante dalle realtà produttive negli ultimi mesi del suo mandato.

La nomina del manager napoletano è stata accolta positivamente dal governo: “Con l’arrivo di Filosa prevalgono gli interessi italiani”, ha commentato soddisfatto il ministro delle Imprese Adolfo Urso, che ha rivendicato il cambio di passo rispetto al passato: “Quando siamo arrivati al governo, Stellantis sembrava pronta a lasciare l’Italia. Abbiamo preso in mano il dossier e siamo arrivati al Piano Italia, mentre nel resto d’Europa si parlava di licenziamenti". E ora, come ha sottolineato citando Le Figaro, “hanno scelto un capo italiano al posto di Tavares”.

Anche i sindacati guardano con interesse alla nuova gestione: “Accogliamo positivamente la decisione di Filosa di dedicare attenzione immediata alle nostre fabbriche”, hanno dichiarato Rocco Cutrì e Igor Albera della Fim-Cisl Torino. “Abbiamo bisogno di un’azione efficace per ricostruire ciò che è stato distrutto durante l'era Tavares”.