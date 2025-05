(IN)SICUREZZA

Ma è Torino o Lima? Altra maxi rissa a Barriera di Milano

Due gang rivali si sono affrontate con bastoni, spranghe e bottiglie di vetro. Inseguimenti in auto, corso Giulio Cesare bloccata, cittadini terrorizzati. Alla fine 11 persone arrestate dalla polizia e altri tre denunciati a piede libero - VIDEO

Torino, Barriera di Milano, un tempo cuore operaio della città, oggi sembra un angolo di Medellín o Caracas. Ieri sera, all’incrocio tra via Bra e corso Giulio Cesare, una maxi rissa ha trasformato le strade in un campo di battaglia: undici peruviani arrestati, tre denunciati a piede libero, tre feriti, uno in condizioni gravi. Armi? Coltelli, bastoni chiodati, spranghe e bottiglie di vetro. Roba da far impallidire i film di Tarantino. Lo scontro sarebbe cominciato all’interno dei Giardini Madre Teresa di Calcutta per poi spostarsi in strada, tra corso Giulio Cesare e via Bra. Dove sarebbero state utilizzate armi da taglio. In totale i feriti dovrebbero essere tre, due persone sono state trasportate in codice rosso al San Giovanni Bosco e all’ospedale Maria Vittoria. Le immagini, girate dai cittadini e finite sui social, parlano chiaro: un gruppo di stranieri, appartenenti a due gang rivali, si è affrontato senza ritegno, sotto gli occhi terrorizzati dei residenti barricati in casa. “Sembrava una guerra”, racconta un vicino al 112, mentre le chiamate d’emergenza si susseguivano.

E non è un caso isolato: in un mese, Barriera di Milano ha visto cinque episodi di violenza tra bande, culminati nell’omicidio di un 19enne, sgozzato e lasciato a morire su un marciapiede come in un noir sudamericano. La polizia indaga, ma la domanda sorge spontanea: dove sono le istituzioni? Il quartiere, abbandonato a sé stesso, è diventato terra di nessuno, un far west dove la legge sembra un optional. “La violenza può esplodere da un momento all’altro”, dice un residente, e non è difficile credergli. Altro che “Torino città laboratorio”: qui si sperimenta l’insicurezza, mentre i cittadini vivono con il fiato sospeso, prigionieri in casa propria.