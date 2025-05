Zaia il presidente di Regione che usa meglio i social

E' Luca Zaia il presidente di Regione che comunica meglio sui social. A dirlo è la classifica DeRev che misura l'efficacia della comunicazione istituzionale sulle piattaforme social. Lo seguono Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. Il peggiore invece è Renzo Testolin, della Valle d'Aosta. Secondo l'analisi, De Luca vanta la community più ampia (2,5 milioni di follower tra tutte le piattaforme), seguito da Zaia (2 milioni di follower). Michele Emiliano, invece, segue a distanza con 546mila follower, ma supera entrambi per engagement: 3,29% contro 2,37% di Zaia e 0,34% di De Luca. Su questo fronte, però, a fare meglio di tutti è Eugenio Giani (3,86%) che, infatti, li segue in classifica al quarto posto cedendo in termini di community (379mila follower). I presidenti di Regione trovano il più ampio bacino di utenti su Facebook (4,4 milioni), ma è su Instagram che è stato registrato il maggior numero di interazioni (19 milioni). Per quanto concerne TikTok, i presidenti sono più attivi delle istituzioni che guidano: in dieci presidiano la piattaforma con un proprio profilo. Il più attivo è Massimiliano Fedriga (208 post), seguito da Eugenio Giani (173) e Luca Zaia (157). Leggendo l'analisi spicca poi il caso di Attilio Fontana, presidente della Lombardia. Se la Regione si piazza al primo posto della classifica, Fontana è all'undicesimo posto tra i presidenti. Tutte le edizioni del report hanno messo in luce una Lombardia molto attiva sul fronte social e un presidente più defilato. "Se consideriamo che alla prima spetta una comunicazione prettamente istituzionale e al secondo sia questa che una buona dose di comunicazione politica - ha spiegato il ceo di DeRev, Roberto Esposito - ci troviamo ancora di fronte a un presidente che preferisce dare spazio all'Istituzione".