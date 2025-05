ACCADEMIA

Unito spaccato in tre: secondo tempo per eleggere il rettore

Nel primo turno delle votazioni per scegliere il successore di Geuna nessuno ottiene la maggioranza assoluta: tutto rimandato tra due settimane. Prandi, arrivata prima, proverà ad evitare il ballottaggio e l'alleanza tra i due giuristi Caterina e Scomparin

Fumata nera nella contesa per succedere a Stefano Geuna come Magnifico Rettore dell’Università di Torino. Al termine del primo turno delle votazioni, nessuno dei tre candidati ha raggiunto il quorum del 50%+1 necessario ad aggiudicarsi la vittoria: Cristina Prandi, candidata del dipartimento di Chimica che ha scelto come prorettore lo storico Gianluca Cuniberti, ha raccolto il 42,6% delle preferenze, seguita dal giurista Raffaele Caterina, vicino a Comunione e Liberazione e che ha designato come prorettrice la veterinaria Paola Sacchi, che si è fermato al 30,8%, e dalla sua collega di dipartimento Laura Scomparin (in tandem con l’anestesista Luca Brazzi), che lo segue a stretto giro con poco più di cento voti di distacco e il 26,6% delle preferenze. L’affluenza è sta molto alta: ha votato l’87,08% degli aventi diritto.

Tutto rimandato quindi al secondo turno, in programma l’11 e il 12 giugno. Se nessuno dei tre candidati decidesse di ritirarsi si ripartirebbe dai blocchi di partenza, e qualora anche questa volta nessuno riesca ad ottenere la maggioranza assoluta si andrebbe al ballottaggio tra i due candidati più votati. Prandi proverà quindi a chiudere la pratica tra due settimane, evitando che i due giuristi con ogni probabilità si coalizzino per impedirle la vittoria. Per farcela le servono circa 300 voti: un ostacolo tutt’altro che insormontabile.