POLITICA & SANITÀ

La saga degli ospedali del Vco. Spuntano i paletti del ministero

Da Roma rigide prescrizioni sulla ristrutturazione del Castelli e del San Biagio. Le due strutture per la giunta Chiamparino sarebbero stati sostituiti dall'ospedale unico di Ornavasso. Il Pd: "Cirio e Riboldi ci ripensino". La petizione dei sindaci

Nella storia infinita degli ospedali del Verbano-Cusio-Ossola l’ennesima pagina è scritta dal ministero della Salute, più precisamente dal Nucleo di valutazione tecnica e verifica degli investimenti. L’organismo chiamato ad esprimersi sul progetto di ristrutturazione dei due presidi ospedalieri esistenti, ovvero il San Biagio di Domodossola e il Castelli di Verbania, soluzione scelta dalla Regione dopo aver messo da parte il progetto di un nuovo ospedale unico a Ornavasso, ha dato parere favorevole, ma “con prescrizione e forti raccomandazioni sulla proposta della Regione”.

Dal ministero, nel documento che risale allo scorso 27 febbraio ma di cui si è avuta notizia solo oggi, si avvertono i vertici della sanità piemontese circa la necessità “prima dell’ammissione al finanziamento di provvedere all’adozione di specifico atto formale che garantisca il rispetto della programmazione delle rete ospedaliera in conformità al decreto ministeriale 70”. Ma non è solo questo passaggio che pure riguarda un aspetto rilevante, a partire dal numero di posti letto, a rendere il pronunciamento del nucleo di valutazione una sorta di strette forche caudine lungo una strada rivelatasi accidentata e tortuosa fin dall’inizio. Sono infatti anni che, tra schermaglie politiche e rivendicazioni di campanile, la questione dell’ospedale unico incrocia e confligge con quella del mantenimento dei due esistenti con indispensabili migliorie.

Meglio un ospedale unico

Nel documento del ministero c’è un chiaro riferimento alla soluzione accantonata. “Si raccomanda fortemente – scrivono i tecnici – di garantire, in un unico presidio, la presenza di tutte le discipline necessarie alla gestione multidisciplinare dei pazienti critici”. Insomma, se proprio si vogliono tenere i due ospedali, sarà su uno che si dovranno concentrare le prestazioni più rilevanti sotto l’aspetto clinico. A questo si aggiunge la raccomandazione circa la necessità di “minimizzare i costi diretti e indiretti, tenendo conto della soluzione logistica proposta, a garanzia della massima efficacia dell’intervento”.

La palla alla Regione

Difficile dire se questi rigidi paletti e il loro rispetto da parte della Regione potranno definire una volta per tutte l’ormai annosa vicenda. Certo il pronunciamento dell’organismo tecnico offre il destro all’opposizione e in particolare al Pd che quand’era al governo della Regione aveva sostenuto la tesi dell’ospedale unico, per attaccare l’attuale governo piemontese.

“Nonostante lo abbiano tenuto in fondo a un cassetto per tre mesi, finalmente veniamo a conoscenza del parere del nucleo di valutazione del ministero sul piano di edilizia ospedaliera di Alberto Cirio e Federico Riboldi sul Vco”, spiega Domenico Rossi, consigliere a Palazzo Lascaris e segretario regionale del partito. “Siamo di fronte ad un finale annunciato – spiega l’esponente dem - il progetto di mantenere due ospedali nel Vco e, in particolare, due Dea, si scontra con le norme in vigore e il parere del nucleo di valutazione del Ministero lo ribadisce nuovamente”.

Rossi chiede se “questa volta ci sarà qualcuno pronto ad ascoltare. Il centrodestra, procrastinando la decisione, non sta facendo un buon servizio per i cittadini e il personale sanitario. Ora per Cirio e Riboldi è il tempo di scegliere”. E rivolgendosi al governatore, lo invita a “cogliere la richiesta che proprio in questi giorni è riemersa, sostenuta da molti sindaci di quel territorio, con capofila Omegna, di un ospedale unico e baricentrico. Non c’erano e non ci sono alternative – sostiene il consigliere – per evitare di perdere le risorse dal ministero che non arriveranno se non si procederà in questa direzione. Per Cirio – aggiunge Rossi – è il momento per Cirio di chiedere scusa ai verbanesi per tutto il tempo perso, per le promesse non mantenute e per i giochetti politici che hanno ignorato volutamente principi elementari e condivisi da tutti”.