M5s, sperpero 300mila euro in più per staff giunta regionale

"Questa mattina, dopo aver appreso dei numerosi emendamenti del Movimento 5 Stelle alla variazione di Bilancio, l'assessore Andrea Tronzano ha deciso di troncare la discussione del provvedimento in Commissione per richiamare il testo in Aula. Una forzatura volta a garantire quanto prima l'aumento dei fondi a disposizione della giunta per il proprio staff di comunicazione. Si tratta di 300mila euro all'anno in più per alimentare lo stipendificio voluto dal centrodestra: 1,5 milioni di euro a legislatura sottratti ai cittadini con l'obiettivo di rendere sempre più lussuose le poltrone istituite dal presidente Cirio, comprese quelle dei sottosegretari". Così la capogruppo M5s in Regione, Sarah Disabato, con i colleghi Alberto Unia e Pasquale Coluccio. "I sottosegretari, insieme ai consiglieri supplenti - spiegano i pentastellati - erano stati introdotti dal centrodestra negli ultimi mesi della scorsa legislatura con una manovra che ha portato a un aumento di circa 10 milioni di euro a legislatura dei costi della politica. Al momento pare che queste figure siano usate esclusivamente per presenziare a inaugurazioni in pompa magna e tagli del nastro. La giunta aveva assicurato che non sarebbero pesati un euro sul bilancio regionale, perché sarebbero stati usati i fondi fino a quel momento destinati ai consulenti esterni del presidente. Di eventuali staff nessuno aveva mai parlato". "Questa - affermano - è l'ennesima beffa per una Regione sempre più assimilabile all'ufficio di collocamento del centrodestra, che così avrà vita più facile a gestire i continui mal di pancia interni. La maggioranza si prepari a montare le tende per dormire in aula, perché porteremo avanti la discussione fino al ritiro di questa scellerata proposta".