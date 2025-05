Polo logistico di Alessandria, aggiudicati lavori prima fase

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della prima fase di interventi di trasformazione dello scalo merci di Alessandria Smistamento. E' stata assegnata a un raggruppamento di imprese guidato da Clf. "E' un passo concreto verso il rafforzamento del sistema logistico del Piemonte", commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore Enrico Bussalino. L'appalto è di oltre 40 milioni e segna l'avvio di un grande progetto di rilancio infrastrutturale per uno dei poli più strategici del Nord-Ovest. La prima fase prevede il completo rinnovamento tecnologico, con l'introduzione dell'Apparato Centrale Computerizzato e il potenziamento della trazione elettrica. E' in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un terminal merci altamente innovativo. L'infrastruttura sarà dotata di gru a portale da 45 metri capace di movimentare container da 40 tonnellate, 4 binari da 750 metri, corsie dedicate per i Tir e uno svincolo autostradale sulla A26 tra Alessandria sud e Alessandria ovest, per un collegamento diretto e fluido tra ferrovia e rete stradale. "Riqualificare lo scalo alessandrino - aggiunge Bussalino - significa attrarre nuovi traffici, favorire l'insediamento di imprese e generare nuova occupazione qualificata. La Regione è al fianco di Rfi e del territorio per sostenere ogni iniziativa che rafforzi la competitività del nostro sistema produttivo, puntando su intermodalità, innovazione e sostenibilità".