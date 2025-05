SANITÀ

Fate la Charitè, Torino sogna Berlino: più eccellenza meno visite di routine

L'esempio dell'ospedale tedesco, considerato il migliore d'Europa, per il futuro Parco della Salute. Accentuare la vocazione per interventi e cure complesse. Intanto, 500 medici delle Molinette scrivono una lettera per contestare il commissario Schael

Forse è solo un caso che il miglior ospedale d’Europa e sesto al mondo stia a Berlino e che alla guida del più grande grande polo sanitario italiano ci sia un manager tedesco. Ma non sono le coincidenze a disegnare un possibile e ravvicinato futuro in cui la Città della Salute di Torino diretta dal commissario Thomas Schael assuma a modello l’ospedale della Charité nella capitale della Germania. Intanto, in corso Bramante deve fronteggiare la protesta di un ampio fronte dei medici che in oltre 500 hanno sottoscritto una lettera alle istituzioni per contestare la sua gestione, mentre i sindacati strebbero valutando addirittura una denuncia per comportamento antisindacale e una segnalazione all’Ispettorato del lavoro.

A portare in vetta alla classifica per livello di complessità delle cure e ricerca all’avanguardia la struttura berlinese, sorta agli inizi del 1700 come lazzaretto, è quella peculiarità peraltro presente anche in altri poli sanitari simili nel mondo. Peculiarità che viene ben rappresentata in una serie di numeri e potrebbe essere l’esempio da seguire in Piemonte per costruire non solo il futuro Parco della Salute e della Scienza, ma soprattutto la sua vocazione nel sistema sanitario regionale, con estensione oltre i confini piemontesi e legittime ambizioni di classificazioni a livello internazionale.

Una montagna di visite

Alla Città della Salute si fanno circa 50mila ricoveri ordinari cui vanno aggiunti 31mila day hospital mentre alla Charitè se ne fanno non meno di 137mila, ma nel polo sanitario piemontese le prestazioni ambulatoriali raggiungono la cifra monstre di 5,270 milioni a fronte delle appena 780mila.

Numeri che indicano chiaramente come la struttura tedesca sia fortemente concentrata sull’alta complessità delle cure, confermata dai ricoveri dietro ai quali spesso ci sono interventi d’elezione. Limitando le visite e gli accertamenti diagnostici ai casi presi in carico proprio per la loro tipologia e lasciando alle altre strutture sul territorio quell’enorme quantità di attività ambulatoriale che non è la missione di un ospedale di alta specializzazione com’è la Charitè. Come dovrebbe esserlo la Città della Salute. In entrambi i casi le prime visite, gli interventi di routine e molte altre prestazioni dovrebbero essere di fatto escluse, lasciandole ad altri ospedali e servizi sul territorio. La differenza è che a Berlino questo accade da tempo, mentre a Torino no.

A Torino la sanità europea

“Charitè è un Dea di terzo livello e come tale non fornisce le prestazioni di un Dea di primo livello, cosa che invece avviene alla Città della Salute e ciò spiega l’enorme numero di prestazioni ambulatoriali che finiscono con il ridurre le possibilità di erogare più interventi di alta complessità che sono la missione di un polo come quello della Città della Salute e della Scienza”, spiega Schael al termine del Meeting Grandi Ospedali, svoltosi proprio a Torino, dove si è discusso a livello internazionale dei problemi e delle prospettive della sanità.

Tra i relatori anche il vicedirettore dell’ospedale berlinese Joachim Seybold, che ha portato l’esperienza della Charité in un quadro che vede l’ospedale non come una grande struttura atta a coprire tutte le esigenze sanitarie della città e del Brandeburgo, ma un polo di riferimento anche per un bacino più ampio.

Insomma, mentre in corso Bramante si prosegue nella complicata operazione di verifica dei bilanci passati e una indispensabile riduzione di un passivo che vale circa la metà di quello dell’intero sistema sanitario piemontese, lo sguardo al futuro appare come altrettanto indispensabile cambiamento per assegnare alla Città della Salute e al futuro Parco il ruolo suo proprio nella sanità piemontese e non solo, migliorando anche l’aspetto finanziario.

Gli ospedali al top

Un passo in avanti verso il modello Berlino potrebbe già essere compiuto nelle stesura dell’atteso piano sanitario regionale. La legislazione nazionale, con il noto decreto ministeriale 70 che data ormai dieci anni e non poche conseguenti inadeguatezze, non prevede in Italia Dea di terzo livello. “Ma che esiste nei fatti – sostiene Schael – in alcune grandi realtà universitarie italiane come il Careggi di Firenze, Niguarda di Milano, Padova o il Federico II di Napoli. Sono ospedali in cui convivono tutte le competenze necessarie per affrontare la massima complessità clinica”.

Piano sanitario

Una definizione regionale di caratteristiche e competenze in capo all’azienda di corso Bramante potrebbe comunque delinearne le caratteristiche proprio all’interno dello strumento di programmazione. L’essere azienda universitaria, così come quella tedesca, e racchiudendo ospedali che ne fanno la più grande del Paese, nell’idea del commissario, condivisa nel corso del convegno dallo stesso assessore Federico Riboldi, la Città della Salute potrebbe cambiare, seppur gradualmente, quel suo ruolo oggi in buona parte generalista e accentuare quello di alta specializzazione.

Un modo – è emerso dal convegno – per dare risposte più rapide e in maggior quantità a tutte quelle richieste legate a patologie importanti e complesse, lasciando agli altri presidi quelle di minor gravità e, soprattutto, quell’enorme mole di attività ambulatoriale. Aspetto quest’ultimo che facilmente potrà provocare reazioni e valutazioni non sempre positive da altre aziende sanitarie, mostrando ancora una volta limiti e resistenze rispetto ai quali più del modello di Berlino, potrebbe palesarsi un nuovo muro.