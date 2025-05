Il gruppo Dylog acquista Timeo Information Technologies

Il Gruppo Dylog ha acquisito, tramite la controllata Buffetti, la maggioranza delle quote di Timeo Information Technologies, azienda di Catania con una consolidata esperienza nello sviluppo di software gestionali e servizi digitali per studi medici, poliambulatori e strutture sanitarie private. L'operazione - spiega una nota - rappresenta un importante passo strategico nel percorso di crescita del gruppo Dylog, che amplia così la propria offerta al settore sanitario, integrando una soluzione tecnologicamente avanzata, già punto di riferimento per centinaia di studi sul territorio nazionale. Fondata con l'obiettivo di semplificare la gestione organizzativa degli studi medici, Timeo ha sviluppato nel tempo una piattaforma gestionale completa, modulare e semplice da usare che supporta le attività quotidiane di medici, operatori sanitari e personale amministrativo. L'integrazione con il gruppo Dylog consentirà a Timeo di beneficiare della solidità industriale e della rete commerciale del gruppo, accelerando l'innovazione e l'adozione dei propri sistemi da parte di un numero ancora maggiore di professionisti e strutture sanitarie. "Siamo entusiasti dell'opportunità di entrare nel Gruppo Dylog - commenta Nico Timeo, amministratore delegato di Timeo Information Technologies - e siamo sicuri che questa sinergia ci permetterà di ampliare i nostri servizi ad una platea di studi ancora più estesa su tutto il territorio nazionale". "L'acquisizione di Timeo - spiega Rinaldo Ocleppo, presidente di Buffetti - ci consente di espandere il nostro business in un settore strategico che richiede soluzioni affidabili, efficienti ed in continua evoluzione. Timeo porta con sé competenze specifiche ed una tecnologia di riferimento per studi medici e poliambulatori che ben si integra con la nostra visione e la nostra offerta al mercato".