Ibl Coniolo, accordo per la cassa integrazione straordinaria

"Al termine di una lunga e difficile trattativa e dopo aver consultato più volte i lavoratori in assemblea, siamo riusciti a raggiungere un accordo per la cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2025, con l'anticipazione economica da parte dell'azienda (anticipazione che, in prima battuta, Ibl aveva escluso), che verrà perfezionato nei prossimi giorni presso la Regione Piemonte". Così, in una nota, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Rsu aggiornano sulla crisi a Coniolo (Alessandria). L'accodo prevede inoltre, "almeno momentaneamente", una modalità condivisa per la gestione delle uscite "limitate esclusivamente a quelle volontarie attraverso un articolato sistema di incentivazione alla non opposizione all'esodo. Siamo consapevoli i lavoratori e le famiglie dovranno affrontare momenti di grave difficoltà e lo spirito che ci ha mossi è stato proprio quello di cercare, nei prossimi mesi, il rilancio dell'azienda e dell'occupazione nell'interesse della collettività".