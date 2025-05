Nel weekend primo picco del caldo, previsti 34 gradi

Primo picco del caldo nel weekend: le massime toccheranno anche 34 gradi. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito 'iLMeteo.it', "il caldo aumenterà gradualmente nei prossimi giorni e non avrà una fine a breve termine". In particolare, il penultimo giorno di maggio vedrà il termometro salire fino a 30-32° specie al Centro-Sud, poi nel weekend avremo un primo picco di 34°C. Le temperature minime saranno gradevoli poi, dalla prossima settimana, inizieremo ad avere anche qualche notte tropicale in città, cioè quelle notti con temperatura minima superiore ai 20°C. Per la Festa della Repubblica una perturbazione transiterà tra Francia e Germania ed attiverà forti temporali con grandine sulle Alpi nelle ore più calde della giornata: altrove sarà piena estate. Le previsioni sub-stagionali indicano, secondo 'iLMeteo.it', un dominio dell'alta pressione ad oltranza con un ulteriore straordinario aumento termico dal 5-6 giugno: in quella fase, al climax, potremo toccare i primi 40°C al Sud e in Sardegna, con condizioni afose opprimenti al Centro-Nord. Nel dettaglio: Venerdì 30. Al Nord: bel tempo e caldo. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: bel tempo e caldo in aumento. Sabato 31. Al Nord: bel tempo e caldo in ulteriore aumento con condizioni di afa. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato e caldo. Domenica 1. Al Nord: soleggiato, caldo ed afoso; temporali pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo estivo. Tendenza: temporali sulle Alpi (anche Prealpi e alte pianure lunedì 2), per il resto sarà soleggiato.