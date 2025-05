Regione Piemonte, nuove norme per riconoscere consorzi turistici

È stato approvato dalla Giunta regionale del Piemonte il nuovo quadro normativo per il riconoscimento ufficiale dei consorzi di operatori turistici e delle società consortili di rilevante interesse. Una misura tesa a rafforzare la governance territoriale, a promuovere l'aggregazione tra imprese e qualificare l'offerta in chiave integrata e sostenibile. Per ottenere il riconoscimento regionale i consorzi dovranno essere costituiti da almeno quattro anni, avere sede e operatività in un ambito turisticamente rilevante e contare su un numero minimo di imprese turistiche associate - cinquanta per i consorzi in pianura, trenta per quelli montani - e una disponibilità adeguata di posti letto. Saranno inoltre richieste una sede operativa funzionante, almeno un dipendente assunto a tempo, la partecipazione a eventi fieristici e la presentazione di progetti di promozione turistica. "Questa delibera - spiega l'assessora al Turismo, Marina Chiarelli - rappresenta un punto di svolta nel rapporto tra Regione e sistema turistico locale. Abbiamo lavorato a lungo con i consorzi, raccogliendo osservazioni, esigenze e proposte, per costruire insieme un impianto normativo più chiaro, concreto ed efficace. I nuovi criteri per il riconoscimento dei consorzi di rilevanza regionale non sono solo un aggiornamento tecnico, ma il segnale di un cambio di passo: maggior rappresentatività, maggior premialità per le capacità progettuali, una struttura operativa stabile e una maggior presenza sui rispettivi territori. Abbiamo previsto anche un percorso di accompagnamento per le realtà emergenti, affinché ogni ambito territoriale possa contare su un'organizzazione consortile solida e riconosciuta". "I nuovi criteri per riconoscere i consorzi turistici del Piemonte permetteranno di rendere l'offerta turistica ancora più completa e andare a coprire alcuni territori del Piemonte ancora scoperti da consorzi" aggiunge il presidente della Federazione dei consorzi turistici piemontesi, Andrea Cerrato.