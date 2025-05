Nallo (Iv), stop a sfruttare stage extracurriculari

"Il quesito referendario sul Jobs act non affronta nessuno dei problemi del mondo lavorativo di oggi: di certo, non possono essere risolti attaccando con furore ideologico una norma di dieci anni fa". Lo ha detto Vittoria Nallo, consigliera regionale di Iv in Piemonte. "Quando il Jobs act fu approvato il problema era la mancanza di tutele. La riforma ha dato più diritti a milioni di lavoratori, come i rider o le false partite Iva. In caso di vittoria del sì, queste tutele verrebbero tolte, specie ai lavoratori più deboli. La sfida attuale è dare diritti a chi non ne ha oggi, quindi mettere fine allo sfruttamento degli stage extracurriculari o affrontare il problema del lavoro femminile", ha concluso.