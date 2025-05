PALAZZO LASCARIS

"Basta con il poltronificio di Cirio". Barricate contro i sottosegretari

In Regione Piemonte troncata la discussione degli emendamenti presentati dal M5s sulla variazione di bilancio, con al centro l'aumento delle spese per la squadra del governatore. Disabato: "La maggioranza si prepari a dormire in aula"

Scoppia la bufera in Regione Piemonte, dove il Movimento 5 Stelle promette battaglia contro la variazione di bilancio che destina 300mila euro all’anno, pari a 1,5 milioni a legislatura, per finanziare lo staff di comunicazione dei sottosegretari voluti dal centrodestra. Una mossa che, secondo i pentastellati, trasforma Palazzo Lascaris in un “ufficio di collocamento” per la maggioranza di Alberto Cirio, sempre più alle prese con mal di pancia interni e scaramucce tra alleati.

Pioggia di emendamenti

Ieri l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, di fronte alla valanga di emendamenti presentati dal M5s in Commissione, ha deciso di forzare la mano, ritirando il provvedimento per portarlo direttamente in aula. Una scelta che, secondo i consiglieri pentastellati, punta a blindare l’aumento dei fondi per le spese di Claudia Porchietto (Forza Italia) e Alberto Preioni (Lega), i due sottosegretari alla Presidenza introdotti a fine legislatura 2023 con la promessa – smentita – di un’operazione a costo zero. “Non ci saranno costi aggiuntivi”, aveva garantito Cirio. E invece, eccoli: 300mila euro in più per gli staff, che si aggiungono ai 115mila euro annui di stipendio per ciascun sottosegretario, per un totale che supera i 500mila euro all’anno. Altro che “efficienza della Giunta”: per il M5s, si tratta di un vero e proprio “stipendificio”. Sarah Disabato, capogruppo regionale dei pentastellati, non usa mezzi termini: “Questa è l’ennesima beffa per i piemontesi. La maggioranza si prepari a dormire in aula, perché non ci fermeremo finché questa scellerata proposta non sarà ritirata”.

La riforma

La vicenda ha radici nell’estate 2023, quando il centrodestra, allora a trazione leghista, varò una riforma dello statuto regionale introducendo otto consiglieri supplenti e due sottosegretari, sul modello di altre Regioni come Lombardia e Veneto. Motivazione ufficiale? Migliorare l’efficienza della Giunta. Ma i fatti raccontano un’altra storia: la “prezzemolina” Porchietto, tra convegni e presenzialismo, finisce spesso per pestare i piedi agli assessori, mentre Preioni fa di tutto per rendersi futile alla politica, limitandosi a un ruolo di attaché nel suo Vco, con deleghe nebulose e molte chiacchiere. Intanto, il costo delle due figure, che doveva essere coperto tagliando i consulenti esterni del presidente, lievita ben oltre le promesse.

L'Omnibus slitta

Il disegno di legge 81 del 1° aprile 2025, che modifica il bilancio 2025-2027, prevede all’articolo 5 l’adeguamento delle risorse per i sottosegretari, stanziando i famigerati 300mila euro. Una cifra che, secondo i critici, serve solo a oliare gli ingranaggi di una maggioranza litigiosa, dove le poltrone sono il collante per tenere a bada i veti incrociati tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Non a caso, la variazione di bilancio sta bloccando anche l’approvazione del decreto omnibus, che rischia di slittare a luglio pur di garantire il via libera alle spese per i sottosegretari. La battaglia si sposta ora in aula, dove la maggioranza dovrà vedersela con le manovre di ostruzionismo delle opposizioni. E mentre Cirio cerca di tenere unita la sua coalizione, il conto lo pagano, ancora una volta, i cittadini.