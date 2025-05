POLITICA & GIUSTIZIA

"Ero fuori, ho sentito un botto". Delmastro ora inguaia Pozzolo

Nella testimonianza del sottosegretario sulla notte di Capodanno del 2024 afferma di aver sentito il ferito chiedere al deputato: "Perché mi hai sparato?". All'udienza di ottobre la probabile replica dell'imputato. Ma più di qualcosa non torna

“Non ero nella stanza al momento dello sparo”. Non ha dubbi, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, oggi in tribunale a Biella durante l’udienza a carico del deputato Emanuele Pozzolo per lo sparo di Capodanno 2024 a Rosazza (Biella). Delmastro ha testimoniato su richiesta della difesa, dopo non essersi presentato lo scorso 23 maggio adducendo la mancata consegna della notifica, rappresentata dall’avvocato Andrea Corsaro, dal momento che ha partecipato alla festa dove sono accaduti i fatti. “Ero fuori – ha spiegato –. Ho sentito un botto che poteva essere un petardo, poi mi hanno detto dello sparo”.

Il legale di Pozzolo ha ripercorso quei momenti e Delmastro ha raccontato di avere visto Luca Campana, l'uomo colpito da un proiettile: “Perché mi hai sparato?” rivolgendosi a Pozzolo. L’avvocato Corsaro ha poi chiesto a Delmastro se fosse a conoscenza del fatto che il suo ex caposcorta, Pablito Morello, fosse stato coinvolto in passato in un caso di sparo accidentale. Circostanza che Delmastro ha escluso, spiegando di averlo saputo solo successivamente, leggendo i giornali. L’avvocato ha chiesto inoltre quali fossero i rapporti con Pozzolo dopo lo sparo e Delmastro ha raccontato che si erano incontrati, ma di non avere mai detto: “So che non sei stato tu”. La prossima udienza è fissata per settembre per l'esame dei periti. A ottobre ci sarà l’esame dell'imputato.

Alcune versioni iniziali indicavano che fosse invece all’esterno, poi le dichiarazioni di Pozzolo, “carpite” dalla trasmissione televisiva Report, hanno rimesso in dubbio l’assenza del politico biellese nel locale. “Il fango doveva cadere solo su di me”, ha affermato il deputato alla trasmissione tv, aggiungendo un dettaglio inedito: “Delmastro era nella stanza dello sparo”. Una dichiarazione che smentirebbe dunque apertamente la versione ufficiale fornita dal sottosegretario. “Sul caso Delmastro, abbiamo raccolto la testimonianza di Pozzolo che ha smentito tutte le versioni fino ad oggi esistenti dicendo che Delmastro era presente al momento dello sparo – ha spiegato il giornalista di Report –. Ha detto anche che è stato costretto al silenzio dal partito e che la responsabilità di questo incidente di percorso è ricaduta su di lui. Secondo Pozzolo a sparare sarebbe stato l’allora caposcorta di Delmastro, Pablito Morello, oggi in pensione, che però nega. Nonostante fossero presenti pubblici ufficiali e uomini delle istituzioni, non sapremo mai cosa è successo quella sera, neanche da un punto di vista giudiziario”.