Canapa: Appendino, governo abbandoni ideologia dannosa

"L'assoluzione di Luca Marola smonta il teorema secondo cui fiori, foglie e oli derivati dalla canapa industriale sarebbero da considerare automaticamente stupefacenti, a prescindere da varietà e contenuto di Thc. È una sentenza che fa giurisprudenza e che manda un messaggio chiaro alla politica: vietare tutto per ideologia non significa tutelare, significa solo danneggiare le imprese, creare ingiustizie e intasare i tribunali. Danni che purtroppo nessuno riparerà: le attività chiuse, le vite sconvolte, i sogni interrotti. Il governo, con l'assurdo articolo 18 del decreto sicurezza, vuole distruggere la filiera della canapa, cioè piccole e medie imprese che danno lavoro a 22.000 persone e fatturano 2 miliardi. Hanno la possibilità di evitare un'altra figuraccia, ma soprattutto di fermare l'ennesimo attacco ideologico a un settore innovativo, legale e sostenibile: cancellino subito l'articolo 18." Lo dichiara in una nota la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino.