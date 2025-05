Uccide moglie a coltellate, oggi non risponde a gip

Si è svolta oggi l'udienza di convalida dell'arresto di Pasquale Piersanti, il 61enne pensionato di Grugliasco (Torino) che la sera del 28 maggio ha ferito mortalmente a coltellate la moglie, Fernanda Di Nuzzo. L'incontro con il giudice si è svolto nel cosiddetto 'repartino' detenuti dell'ospedale Molinette, dove l'uomo è stato portato perché, secondo quanto si è appreso, ha delle lesioni dovute probabilmente a gesti autolesionistici compiuti con la stessa lama. Non tutte le circostanze dell'accaduto sono ancora state chiarite anche perché il 61enne, oggi, è avvalso della facoltà di non rispondere. L'aggressione si è verificata nella casa di famiglia, dove era presente anche la figlia della coppia, 24enne, affetta da sindrome di down.