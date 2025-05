PER SPORT

Juve, un disastro firmato Elkann: Giuntoli fuori, tutto da rifare

La squadra bianconera vive una crisi profonda, con una stagione deludente e un mercato disastroso. Il rampollo Agnelli è ritenuto il principale responsabile per le scelte sbagliate. A partire dal direttore tecnico scaricato dopo aver avallato cessioni e acquisti errati

La Juventus è un puzzle in frantumi, e il principale responsabile ha un nome: John Elkann. La stagione appena chiusa è stata un flop clamoroso: quarto posto agguantato con un rigore di Locatelli a 20 minuti dalla fine a Venezia, Coppa Italia persa ai quarti contro l’Empoli, Champions sfumata con l’umiliazione del Psv ai playoff. Un bilancio sportivo disastroso, aggravato da un mercato da capogiro: -89 milioni di saldo (dati Transfermarkt) e quasi 300 milioni spesi in due anni per una squadra che non ha mai girato. Le scelte sbagliate, pilotate da Elkann, hanno lasciato il club in ritardo su tutti i fronti, con i tifosi furiosi e l’entusiasmo ridotto in cenere.

Giuntoli, capro espiatorio

Cristiano Giuntoli, l’uomo scelto da Elkann per rifondare la Juve dopo lo scudetto col Napoli, è stato scaricato senza cerimonie. Il confronto tra i due è stato a dir poco teso: il presidente ha comunicato il licenziamento, e con Giuntoli salutano anche i fedelissimi Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli. L’addio, atteso a ore, è un groviglio di trattative economiche e accuse. Ma la vera colpa è di Elkann, che ha dato carta bianca al direttore tecnico per poi disconoscerlo. Le cessioni di giovani come Soulé e Huijsen, ora stelle altrove, e gli acquisti sbagliati sono stati avallati dal presidente, che ora punta il dito contro il suo ex pupillo. Due anni di errori targati Elkann, che hanno mandato in fumo un progetto che doveva essere epocale.

Valzer di dirigenti

Per rimediare al caos, Elkann ha orchestrato un rimpasto dirigenziale, ma il ritardo accumulato è sotto gli occhi di tutti. Giorgio Chiellini, bandiera bianconera, avrà più poteri, un’investitura diretta del presidente. Da Tolosa arriva Damien Comolli, ex presidente che diventa direttore generale, scelto da Elkann per la sua fama di talent scout “algoritmico”. E poi c’è il ritorno di Matteo Tognozzi, ex capo scout della Juve oggi al Granada, altro nome voluto dal numero uno di Exor. Ma questa rivoluzione sa di corsa ai ripari: mentre le altre big pianificano da mesi, la Juve di Elkann è ancora a smantellare i cocci di un biennio fallimentare, frutto delle sue scelte azzardate.

Tudor, il piano B di un Elkann senza idee

Sul fronte tecnico, il disastro porta ancora la firma di Elkann. Thiago Motta, esonerato a marzo, è stata un’altra scommessa persa dal presidente. Igor Tudor, chiamato come tappabuchi, ha portato la Champions con 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta in 9 gare, score identico alla sua Lazio nello stesso numero di partite. Ma non è abbastanza per una Juve che, sotto la guida di Elkann, aveva puntato tutto su Antonio Conte. I contatti con l’allenatore c’erano, ma il sogno è svanito: Conte ha rinnovato col Napoli dopo un incontro con De Laurentiis. Tudor, che post-Venezia sembrava pronto a mollare, ha fatto retromarcia (su consiglio dell’agente Anthony Seric) e ora si gioca la panchina al Mondiale per Club. Un piano B raffazzonato, ennesima prova della mancanza di visione di Elkann.

La piazza rumoreggia

La Juventus è in ritardo su tutto: allenatore, dirigenza, mercato. Le scelte di Elkann, da Giuntoli al sogno Conte sfumato, hanno prodotto un biennio di errori costosi e zero risultati. Il nuovo board con Chiellini, Comolli e Tognozzi è l’ennesimo tentativo di raddrizzare la barca, ma il tempo perso pesa come un macigno. Il Mondiale per Club sarà cruciale per Tudor, ma anche per Elkann, che deve rispondere a una piazza che inizia a rumoreggiare. I tifosi, con l’entusiasmo a zero, puntano il dito contro il presidente: la sua gestione ha trasformato la Juve in un club allo sbando. Riuscirà a rimediare ai suoi stessi errori?