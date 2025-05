RIFORME

Lega, ritorno al futuro: Molinari risuscita il Senato delle Regioni

Il capogruppo alla Camera e segretario del partito in Piemonte riporta in auge l'idea di Bossi (e Renzi) per riconquistare gli elettori del Nord e lanciare un avvertimento alla Meloni sull'Autonomia. Un chivalà pure alle torsioni destrorse di Salvini

Mentre il Capitan Fracassa Matteo Salvini continua a spingere verso destra nel tentativo di risollevare i consensi della Lega e promuove il generale Roberto Vannacci a vicesegretario, nel resto del partito c’è aria di ritorno al passato, quando il tema cardine era il federalismo e non il rifiuto dell’ideologia woke.

Senato delle Regioni, ci risiamo

Con l’autonomia differenziata in panne dopo la sentenza della Consulta, il Capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari prova a riportare in auge un tema caro agli elettori del nord, gli stessi che hanno progressivamente abbandonato il partito dopo la “svolta nazionale” voluta da Salvini. Lo fa in grande stile, con una proposta di riforma costituzionale presentata agli uffici di Montecitorio il 21 maggio, dal titolo “Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti la composizione e le funzioni delle Camere e l’istituzione del Senato delle Regioni”: un’idea non tanto diversa da quella del Senato Federale prevista dalla “Devolution” di Umberto Bossi del 2005 e poi bocciata dal referendum, ma neanche dal Senato riconfigurato dalla riforma Renzi-Boschi – anche questa cassata dal voto referendario nel 2016 – con i membri designati dalle regioni, sul modello tedesco della Camera dei Lander. Questo disegno, che porta la firma, oltre che dell’onorevole alessandrino, dei deputati leghisti Igor Iezzi, Alberto Bagnai, Dimitri Coin, Domenico Furgiuele, Simona Bordonali, Edoardo Ziello e Laura Cavandoli, si rifa al testo della mozione “polpettone” su autonomia, Europa e federalismo, presentata al Congresso della Lega di Firenze lo scorso 5 aprile dallo stesso Molinari, e individua nel superamento del bicameralismo perfetto lo step successivo all’implementazione dell’autonomia regionale, con i rappresentanti dei vari territori a portare avanti le loro istanze a Roma. Un’idea di vecchia data che potrebbe raccogliere consensi anche fuori dalla maggioranza, a partire dallo stesso Matteo Renzi, che per una riforma simile ha sacrificato Palazzo Chigi.

Sgambetto a Meloni?

In attesa di leggere il testo e conoscere i dettagli della proposta, Molinari ci tiene a sgomberare il campo dalle dietrologie, secondo cui l’intenzione dei deputati firmatari sarebbe quella di rimettere in discussione le riforme costituzionali già in cantiere e sulle quali a breve ripartirà la discussione, in primis la riforma sul premierato, voluta fortemente dalla premier Giorgia Meloni: “Non c’è nessun tempismo sospetto. L’abbiamo presentata ora perché è figlia della mozione presentata meno di due mesi fa al Congresso della Lega. E non sappiamo quando verrà calendarizzata”, specifica allo Spiffero il capogruppo leghista, che non intravede alcuna incompatibilità tra le due riforme: “Sono due sezioni della Costituzione diverse, una modifica non esclude l’altra. Anche la riforma del 2005 prevedeva un Senato federale e più poteri al premier”, a rimarcare che non si è inventato nulla, vuole solo riportare in auge un tema messo in soffitta dalla Lega a trazione Vannacci ma che era il caposaldo dell’allora Lega Nord. Così Molinari e i suoi provano a marcare il territorio ripartendo dalle origini, e lanciando anche un messaggio a Fratelli d'Italia: di riforma costituzionale non c'è solo la vostra, l'autonomia è una cosa seria. Salvini apprezzerà o si sentirà sconfessato?