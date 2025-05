Lavoro: FdI, il Piemonte fa Gol e opposizione fa demagogia

Il gruppo FdI in Regione plaude alle politiche attive del lavoro messe in campo dall'assessora al Lavoro del Piemonte, Elena Chiorino. Dal novembre 2022 a oggi, sottolinea, in Piemonte oltre 218mila persone sono state coinvolte nel Programma Gol. Oltre 110mila hanno trovato un impiego, di queste 83mila hanno ottenuto un contratto stabile. "All'assistenzialismo tanto caro alla sinistra, Fratelli d'Italia - afferma il capogruppo Carlo Riva Vercellotti - risponde risponde con un modello di politiche attive fondato sulla concretezza, sull'ascolto del territorio e su una sinergia virtuosa tra pubblico e privato. Diciamo no alla semplicistica visione di paghetta di Stato, ma sposiamo l'uso di ogni strumento di accompagnamento personalizzato per restituire dignità attraverso il lavoro". "Le critiche scomposte di una sinistra che preferirebbe elargire mancette o abolire la povertà per decreto - aggiunge la consigliera Silvia Raiteri - sono pura demagogia, una presa in giro per i lavoratori che attraversano un momento di difficoltà. La formazione è la vera leva per l'occupazione e i risultati lo confermano: diamo risposte concrete a chi è in difficoltà, investiamo sul capitale umano della nostra Nazione".