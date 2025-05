Cirio, la Pedemontana piemontese è un'infrastruttura strategica

"La Pedemontana Piemontese è una infrastruttura strategica. Vogliamo proseguire i lavori celermente perché per il Piemonte questa è una tratta importante, capace di garantire un collegamento moderno e sicuro tra Biella e il sistema autostradale nazionale". Così il presidente della Regione Alberto Cirio, che con l'assessore Enrico Bussalino annuncia l'istituzione di "un comitato di supporto per garantire dialogo e condivisione con i territori". L'affermazione dopo il tavolo organizzato oggi al grattacielo della Regione sullo stato di attuazione della nuova tratta Masserano-Ghemme della Pedemontana, al quale erano presenti anche tecnici di Anas e rappresentanti delle amministrazioni dei territori interessati. La nuova tratta sarà lunga circa 15 chilometri, costerà 384 milioni e interesserà il territorio di tre province: Biella (Comuni di Masserano e Brusnengo), Vercelli (Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara) e Novara (Romagnano Sesia, Ghemme). Includerà opere complesse come un viadotto sul fiume Sesia lungo 820 metri, cinque ponti tra i 40 e i 110 metri, sei cavalcavia e sette sottopassi.