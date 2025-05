Esercito, brigate alpine si addestrano in Val Maira

Si è conclusa ad Acceglio (Cuneo), in Val Maira, l'esercitazione 'Alabarda d'Argento 5/25', che ha visto impegnati per due settimane uomini e donne delle Truppe Alpine dell'Esercito, appartenenti alle brigate 'Taurinense' e 'Julia'. Le attività, svolte a oltre 2000 metri di quota, sono state pianificate e coordinate dal 2° reggimento alpini di Cuneo, comandato dal colonnello Davide Marini. L'obiettivo: rafforzare la capacità di vivere, muovere e combattere in quota, anche in condizioni di elevato stress psico-fisico. Per la brigata 'Taurinense' hanno partecipato il Reggimento 'Nizza' Cavalleria (1°) e il 32° Reggimento Genio Guastatori. Per la 'Julia' erano presenti il 5° e l'8° Reggimento Alpini, il 2° Reggimento Genio Guastatori, il 3° Reggimento Artiglieria Terrestre e il Reggimento Piemonte Cavalleria (2°). È stato impiegato il Sistema Integrato per l'Addestramento Terrestre (Siat) per simulazioni a partiti contrapposti. I militari hanno eseguito tiri con armi individuali, di reparto, con mortai e con fucili di precisione in dotazione ai nuclei tiratori scelti. Le operazioni sono state seguite da un nucleo di osservatori militari, che ha supportato il raggiungimento degli obiettivi addestrativi. La parte logistica, con attendamenti, cucine da campo e supporti sanitari militari schierati nel comune di Acceglio, ha rappresentato un test sulle capacità di proiezione e autosufficienza delle unità. Il comandante delle Truppe Alpine, generale di divisione Michele Risi, ha assistito alle fasi principali dell'esercitazione, definita come "un importante momento di verifica del livello di addestramento raggiunto dalle unità impiegate".