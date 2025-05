In Italia 13 milioni usano l'IA, boom di ChatGpt

Il 28% degli utenti internet nel nostro Paese, 13 milioni di italiani, ha utilizzato almeno un'applicazione di intelligenza artificiale generativa ad aprile. Sono i dati della piattaforma di analisi MyMertrix di Comscore, che rivelano come l'uso delle applicazioni di IA in Italia stia crescendo rapidamente. Il software principale è ChatGpt, adoperato da 11 milioni di italiani, la maggior parte nella fascia d'età tra i 15 e i 24 anni (44,5%) e di sesso femminile (51,9% del totale). L'accesso al chatbot di OpenAI è aumentato del 65% mentre il tempo speso è più che raddoppiato (118%). In Italia, negli ultimi quattro mesi, le applicazioni di intelligenza artificiale generativa hanno raggiunto il 31% di utenti in più e incrementato del 51% il tempo speso sui relativi software. Copilot di Microsoft, invece, fa registrare un profilo di utenti spostato sulle generazioni più mature, con il 60,8% degli utilizzatori che ha più di 45 anni mentre sono ancora molto pochi i fruitori dell'applicazione cinese DeepSeek (308.000). L'ascesa dell'IA generativa si rispecchia anche nelle attività social degli italiani. Comscore ha confrontato l'utilizzo delle parole chiave 'ChatGpt' e 'OpenAI' nelle didascalie dei post sulle principali pagine pubbliche del panorama social nazionale, registrando una crescita del +699% nelle visualizzazioni dei video legati a questo argomento nei primi tre mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024.