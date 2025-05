Giustizia minorile e decreto Caivano, incontro a Palazzo Barolo

"Carcere minorile e decreto Caivano. Punire o rieducare?", è il titolo dell'incontro in programma venerdì 6 giugno alle 17 a Palazzo Barolo, in via delle Orfane 7/a a Torino, con cui si apre un nuovo ciclo di conferenze sul tema della giustizia minorile. L'iniziativa è promossa da Opera Barolo, con Forum Terzo Settore Piemonte, Salesiani Piemonte e Valle d'Aosta, 'La Voce e Il Tempo', con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, e si propone di riflettere sulle conseguenze del decreto Caivano, tra inasprimento delle pene e crisi dei percorsi riabilitativi, ricordando l'opera del salesiano don Domenico 'Meco' Ricca, storico cappellano del carcere minorile di Torino Ferrante Aporti, scomparso un anno fa. Tra i temi al centro del dibattito: il reinserimento dei minori detenuti, il ruolo del Terzo settore e la narrazione mediatica della giustizia minorile. Modera la giornalista Maria Teresa Martinengo. Tra i relatori previsti, Franco Prina, docente di Sociologia giuridica all'Università di Torino, Monica Cristina Gallo, garante per le persone private della libertà del Comune di Torino, don Silvano Oni, cappellano del Ferrante Aporti. È attesa anche la partecipazione del direttore dell'Ipm Giuseppe Carro.