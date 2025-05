CALCIO DI RIGORE

"Cairo basta, vattene", il patron del Toro contestato al "suo" Giro

La rabbia dei tifosi granata sbarca anche alla ventesima tappa della corsa rosa, con partenza da Verres e arrivo a Sestriere. Striscioni e scritte sul selciato del percorso. Una protesta in diretta televisiva e diventata virale sui social. Come andrà a finire?

La rabbia granata non conosce tregua, e nemmeno la contestazione contro Urbano Cairo. L’editore alessandrino, patron del Torino e nume tutelare del Giro d’Italia tramite Rcs Sport, si ritrova ancora una volta nel mirino dei tifosi. Durante la ventesima tappa del Giro 2025, da Verres a Sestriere, uno striscione eloquente è spuntato a Meana, in Val Susa: “CAIRO BASTA!!!”. Un grido che, come un ciclista in fuga, ha fatto il giro dei social, amplificando il malcontento di una tifoseria che non ne può più. La regia delle riprese televisive inoltre non è riuscita a evitare che migliaia di spettatori vedessero le scritte, alcune parecchio eloquenti e colorite, vergate sul selciato percorso dai ciclisti.

Non è la prima volta che i supporter granata sfruttano il palcoscenico del Giro per contestare il loro presidente. Già nel 2020, a Cesana, striscioni come “Cairo vattene” e “Torino ti odia” avevano accompagnato la corsa rosa, in una beffa involontaria per Cairo, che si ritrova contestato proprio sotto il naso della sua creatura mediatica. E nel 2021, durante il cronoprologo torinese, la città era stata tappezzata di messaggi al vetriolo: “Nessuno ti vuole più”.

La rivolta granata

La tifoseria granata è in rivolta da mesi, e la fine del campionato non ha spento gli animi, anzi. La gestione di Cairo, accusata di essere micragnosa e priva di ambizione, è un nervo scoperto. La cessione di Raoul Bellanova all’Atalanta per 25 milioni nell’estate 2024 ha fatto esplodere la rabbia: una marcia di oltre 10.000 tifosi, da ultras a famiglie, ha invaso le strade dal Filadelfia all’Olimpico Grande Torino, gridando “Vendi e vattene!”. E a dicembre 2024, dopo l’ottava sconfitta in dodici partite contro il Bologna, la Digos ha dovuto scortare Cairo fuori dallo stadio per proteggerlo dalla furia della Maratona.

Il pozzo di Urbano

A poco servono le giustificazioni del patron, che su Instagram ha rivendicato di aver investito “72 milioni di tasca mia” e che “non è un pozzo senza fondo”. I tifosi, però, non ci stanno: vogliono un presidente che riporti passione, tradizione e sogni europei, non campionati di metà classifica. Lo striscione di Meana non è solo un gesto isolato, ma l’eco di un malcontento trasversale, che si è manifestato anche in Piazza San Carlo durante le Atp Finals di novembre 2024, con un altro “Cairo basta!!!” esposto da un tifoso vip, non un ultras.

Conti ai raggi x

Lo Spiffero, negli ultimi tempi, ha tenuto il polso della crisi granata. Prima con una analisi sui bilanci, non propriamente in salute del club, poi in “Cairo all’ultimo Stadio”, si raccontava di un Cairo indeciso se comprare l’Olimpico di Torino, ma forse pronto a valutare una cessione del club, magari con un’opzione d’acquisto sull’impianto. Una prospettiva che, però, resta un miraggio per i tifosi, visto che l’editore alessandrino non sembra intenzionato a mollare. Il 23 maggio, in “Il 68 di Cairo, party milanese per il patron del Toro”, il nostro resoconto della festa di compleanno di Cairo a Milano, a Villa Necchi Campiglio, con la squadra granata al completo e volti noti del calcio, ma a debita distanza dalla Mole e dai tifosi inferociti, ha ulteriormente esasperato il clima. “Non scuce un euro per il Toro, tiene a stecchetto i giornalisti, ma Cairo mette mano al portafoglio per farsi la nuova villa”, abbiamo commentato il progetto di Berluschino di costruire una nuova lussuosa magione nella natia Masio in Monferrato, sui ruderi di un antico monastero. Un ritratto al vetriolo di un presidente sempre più lontano dalla sua piazza.

Muro contro muro

La domanda ora è: quanto durerà l’impazienza dei tifosi? Cairo, abituato a pedalare nel mondo degli affari, sembra arrancare in salita quando si tratta di riconquistare la Curva Maratona. E il Toro, come un campione in attesa di una volata, aspetta un cambio di passo. Ma per ora, da Meana a Sestriere, il messaggio è uno solo: “Basta!”.