Salvini, disagi ferrovie ci possono essere, ma è per rete moderna

"Quando hai sulla rete ferroviaria 1200 cantieri aperti, massimo storico, e fino a 10mila treni circolanti, massimo storico, non vi sfuggirà che il combinato disposto massimo storico di cantieri aperti per rinnovare la rete e massimo storico di treni circolanti è chiaro che qualche disservizio ahimè ci può essere, ma lo stiamo facendo per lasciare ai nostri figli una rete stradale, autostradale e ferroviaria più moderna". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini in video collegamento con il Festival del Lavoro in corso a Genova.