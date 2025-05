Ipsos, i giovani sono felici e ottimisti sul futuro

I giovani si considerano felici e sono ottimisti sul loro futuro, anche se la maggior parte pensa che quella presente non sia la vita che avrebbe sognato. Lo dice una ricerca Ipsos sulle nuove generazioni, presentata da Nando Pagnoncelli al Festival Internazionale dell'Economia di Torino. "C'è un'immagine molto stereotipata dei giovani, ma è un universo articolato e complesso", spiega Pagnoncelli. L'indagine, realizzata fra il 30 aprile e il 5 maggio su un campione nazionale rappresentativo per età, titolo di studio, condizione occupazionale, area geografica, è divisa in tre capitoli: felicità e aspettative per la propria vita futura, emozioni e disagio giovanile, pressioni sociali e lavoro. Nella generazione Z, quella tra i 18 e i 25 anni, il 74% si considera felice, mentre nella fascia fra 26 e 35 anni più alle prese con la ricerca del lavoro la percentuale è del 67%. Si sentono però circondati da coetanei meno felici e i più giovani pensano che i propri genitori alla loro età fossero più felici. Molti ritengono di non stare vivendo la vita che avevano sognato, ma sono fiduciosi per il futuro: più della metà pensa che a 50 anni sarà una persona realizzata. Speranza, amore e curiosità sono le emozioni positive vissute in modo più frequente, mentre tra quelle negative prevale lo stress, seguito da ansia, tristezza, poi da paura, rabbia e insicurezza. Il fallimento è all'ultimo posto, ma è il sentimento che si avverte con l'intensità più alta. Al lavoro dei sogni ma precario i giovani preferiscono un lavoro sicuro. Al primo posto mettono, infatti, stabilità e sicurezza, poi guadagno e benefit, quindi la possibilità di conciliare lavoro e vita privata. Desiderano anche che il datore di lavoro abbia un progetto non solo per migliorare la retribuzione, ma sentirsi utili. "Il 67% dei ragazzi tra 18 e 35 anni, come dice l'Istat, vive ancora nella famiglia d'origine. Siamo agli ultimi posti in Europa. Si fa fatica - spiega Pagnoncelli - ad avviare processi di autonomia tra i ragazzi, dove il pilastro è l'indipendenza economica. Questo dà rilevanza ad aspetti come il salario d'ingressi, le politiche abitative".