Comune escluso da corteo 2 giugno, protestano sindaci Asmel

I 4.600 Comuni associati all'Asmel protestano con una lettera aperta indirizzata al capo dello Stato Sergio Mattarella per l'esclusione del sindaco di Busano nel Torinese, Carlo Vassallo, dal corteo del 2 giugno. "Come ogni anno - spiegano gli associati Asmel - la parata si apre con un corteo dei sindaci. L'organizzazione è affidata ad Anci, la più antica delle associazioni dei Comuni. Quest'anno Carlo Vassallo, neosindaco di Busano, è stato prima inserito tra i partecipanti e poi escluso perché associato ad Anpci, l'Associazione dei piccoli Comuni d'Italia, e privo della tessera Anci". "Ma la pretesa del monopolio della rappresentanza - afferma il segretario generale dell'Asmel, Francesco Pinto - è roba da Unione Sovietica. Siamo in una democrazia e il pluralismo della rappresentanza è sancito dal Testo Unico degli enti locali". "Da anni - rimarca - Anpci e Asmel contestano ad Anci di essere appiattita sugli interessi delle grandi aree metropolitane, dimenticando che nei medi e piccoli Comuni vive il 75% degli italiani. Occorre prendere atto che, se nel 1901 esisteva una sola associazione dei Comuni, oggi le cose sono cambiate. È stata varata una Costituzione che riconosce la libertà associativa, valore da difendere e non da conculcare".