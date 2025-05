A Torino dieci "punti verdi" per la cultura d'estate

Parchi, cortili, piazze, giardini, nell'estate torinese diventano spazi di spettacolo, cultura, gioco e incontro: torna la programmazione di 'Torino, che spettacolo! Che bella estate' con un palinsesto di appuntamenti ed eventi nei dieci punti estivi individuati lo scorso anno con la seconda edizione del bando pubblico biennale indetto dall'assessorato alla Cultura attraverso la Fondazione per la Cultura Torino e con il sostegno di Intesa Sanpaolo. "Anche quest'anno - dice l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia - gli spazi pubblici e i luoghi della quotidianità si trasformeranno in palcoscenici all'aperto, per offrire a famiglie, giovani, anziani e turisti un programma culturale ampio e diversificato, realizzato con passione e competenza dalle associazioni e realtà culturali del territorio. Un'iniziativa che contribuisce a fare di Torino una città viva, accessibile e culturalmente ricca, anche d'estate". Tra le attività proposte, spettacoli teatrali, concerti, cinema all'aperto, danza, laboratori per bambini e ragazzi, talk, seminari e iniziative a contatto con la natura animeranno l'estate torinese per tre mesi in tutta la città. Un programma che punta a promuovere l'accesso alla cultura in modo inclusivo, anche con iniziative gratuite o a costi ridotti. Sul sito della Città di Torino, alla pagina www.comune.torino.it/eventi, sarà disponibile il calendario giorno per giorno delle iniziative.