ECONOMIA DOMESTICA

Ok il prezzo (non) è giusto, blitz degli ambientalisti all'Ipercoop

Cinque attivisti di Ultima Generazione hanno inscenato un'azione di protesta all'interno del supermercato coop di Torino a Parco Dora. Chiedono il taglio dell'Iva su pane, pasta, olio e altri beni di prima necessità. Protesta non solo velleitaria ma "scentrata", ecco perché

Torino, Parco Dora, un tranquillo sabato mattina. Famiglie con carrelli pieni, pensionati a caccia di offerte, e poi… bum! Cinque attivisti di Ultima Generazione irrompono nell’Ipercoop come supereroi di un B-movie ecologista, armati di striscioni, volantini e un megafono d’ordinanza. Obiettivo? Salvare il mondo, o almeno il portafoglio degli italiani, con la loro campagna “Il Giusto Prezzo”. Chiedono il taglio dell’Iva su pane, pasta, olio e altri beni di prima necessità, perché – parole loro – “il costo del cibo è fuori controllo”. Ma tra proclami apocalittici e boicottaggi annunciati, il loro show sembra più un circo che una rivoluzione.

Nobili intenzioni mal confezionate

Immaginate la scena: sei al reparto pasta, stai scegliendo tra fusilli e rigatoni, e all’improvviso un tizio di nome Francesco, 34 anni, ti urla che stai “finanziando un sistema che ti affama e ti avvelena”. Non proprio il modo migliore per iniziare il weekend. Gli attivisti di Ultima Generazione hanno deciso che il supermercato è il “simbolo invisibile” dell’ingiustizia economica e climatica. Invisibile? Davvero? Perché l’ultima volta che abbiamo controllato, i supermercati erano piuttosto visibili, con tanto di insegne luminose e parcheggio pieno. Ma andiamo avanti. La loro richiesta è chiara: azzerare l’Iva sui beni di prima necessità (attualmente tra il 4% e il 10%) per alleviare il peso sulle famiglie e sostenere i produttori locali. Sembra nobile, no? Peccato che il piano abbia più buchi di un pacco di bucatini.

Il “giusto” delirio

La campagna “Il Giusto Prezzo” si presenta come la soluzione definitiva: tagliamo l’Iva, salviamo gli agricoltori, abbattiamo i prezzi, e voilà, tutti felici. Ma facciamo un passo indietro. Francesco, il nostro eroe del megafono, lamenta che “agricoltori e allevatori affrontano siccità, alluvioni e crisi senza precedenti”. Verissimo, il cambiamento climatico è un problema serio, e il settore agricolo è in difficoltà. Ma il salto logico da “crisi climatica” a “togliamo l’Iva al supermercato” è degno di un acrobata da circo. L’Iva, cari attivisti, è una imposta – per quanto poco simpatica come tutte le tasse – che finanzia servizi pubblici come scuole, ospedali e, ironia della sorte, anche i sussidi per l’agricoltura. Azzerarla non solo creerebbe un buco nei conti pubblici – il 4% su pane e pasta non è esattamente bruscolini – ma non garantirebbe automaticamente prezzi più bassi. I supermercati, noti filantropi, potrebbero tranquillamente tenersi il margine in più. E poi, chi decide quali sono i “beni essenziali”? L’olio d’oliva sì, ma i biscotti per la colazione no?

Boicottaggio? Facile a dirsi

“Saremo in 100.000 a smettere di fare la spesa dall’11 ottobre!”, annuncia Francesco. Centomila persone che boicottano i supermercati? Ammirevole, ma un po’ come promettere di smettere di respirare per protestare contro l’inquinamento. Dove compreranno, questi 100.000 rivoltosi? Dai produttori locali, dicono. Bell’idea, ma irrealistica. I mercati contadini e le piccole aziende agricole non hanno la capacità logistica di rifornire masse di consumatori. E poi, diciamocelo: il “comprare locale” è una gran bella storia, ma spesso significa prezzi più alti, non più bassi. Un chilo di pomodori bio dal contadino sotto casa costa il doppio rispetto a quelli dell’Ipercoop. E le famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, quelle che Ultima Generazione dice di voler difendere, non sempre possono permettersi il lusso del “solidale”. Senza contare che molti prodotti “locali” semplicemente non esistono in quantità sufficiente per sostituire le grandi filiere. Qualcuno ha detto banane piemontesi?

Governo nel mirino

Gli attivisti non risparmiano critiche al governo, accusandolo di “favorire le grandi filiere e le importazioni”. Detto di un ministro, l’ex cognato d’Italia Francesco Lollobrigida, che è poco più di un passacarte della potente Coldiretti fa un tantino ridere. Inoltre, puntare il dito solo sul governo è un po’ come incolpare il meteo per il raccolto scarso. Le filiere alimentari sono complesse, globalizzate, e influenzate da dinamiche che vanno ben oltre Palazzo Chigi.

Il paradosso di Ultima Generazione

Ed eccoci al cuore del problema: Ultima Generazione vuole sensibilizzare, ma finisce solo per rompere le scatole. Disturbare i clienti di un supermercato, già alle prese con bollette e rincari, non sembra il modo più efficace per guadagnarsi alleati. “Basta finanziare un sistema che ci avvelena”, tuona Francesco. Ma il sistema, caro Francesco, è quello che permette a milioni di italiani di mangiare ogni giorno, a prezzi che – pur alti – sono ancora accessibili rispetto a molti altri Paesi. Volenti o nolenti, supermercati e ipermercati, con tutta la loro filiera, rappresentano un settore economico rilevante anche sul piano occupazionale. Parliamo di centinaia di migliaia di posti di lavoro, tra magazzinieri, cassieri, trasportatori e addetti alla logistica. Boicottarli senza un’alternativa concreta non solo è utopico, ma rischia di colpire proprio quei lavoratori che, come le famiglie, faticano ad arrivare a fine mese. E se il problema è il “cibo che ci avvelena”, forse bisognerebbe parlare di qualità, normative sanitarie o pesticidi, non di Iva. Mescolare crisi climatica, tasse e boicottaggi in un unico calderone crea solo confusione, non soluzioni.

Il prezzo del populismo verde

La campagna ha comunque il merito di accendere i riflettori su temi cruciali: il costo della vita, la crisi climatica, le difficoltà dei produttori. Ma il modo in cui lo fa è un pasticcio di buone intenzioni e pessima esecuzione. Tra boicottaggi irrealistici, accuse generiche e richieste che ignorano le complessità economiche, gli attivisti sembrano più interessati a fare scena che a proporre soluzioni. E mentre loro gridano “tagliamo l’Iva”, le famiglie al supermercato si chiedono una cosa sola: “Ma i fusilli sono in offerta o no?”. Forse, più che un Giusto Prezzo, servirebbe un Giusto Piano. Ma per quello, ci vuole ben altro che uno striscione.