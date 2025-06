Trattore in un dirupo, morto un uomo nell'Alessandrino

Un uomo di 60 anni è morto ieri sera, dopo essere precipitato con un trattore in un dirupo di trenta metri nell'Alessandrino, a Montechiaro d'Acqui. L'incidente, come riferito dai carabinieri, riguarda una persona del posto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i militari della stazione di Bistagno e i vigili del fuoco per il recupero della salma e per contribuire alla ricostruzione dei fatti.