Ultima generazione, in 10 città contro il decreto Sicurezza

"Con la giornata di ieri si è chiuso un nuovo capitolo della mobilitazione promossa da Ultima Generazione, che ha visto lanciare con forza in tutta Italia la campagna Tagliamo l'IVA, attraverso azioni coordinate nei supermercati per chiedere al governo il taglio dell'IVA sui beni essenziali. Con l'approvazione del nuovo Decreto Sicurezza alla Camera, abbiamo risposto con un'azione capace di aggirare la repressione e rilanciare l'efficacia dell'azione collettiva: un boicottaggio della grande distribuzione organizzata — ovvero dei supermercati — per ottenere una misura concreta e immediata a tutela delle fasce più colpite dall'ingiustizia economica". Lo scrivono gli attivisti di Ultima Generazione, per i quali l'obiettivo è chiaro: raccogliere almeno 100.000 adesioni entro l'11 ottobre, "per dare il via a un boicottaggio vero e proprio e generare una pressione economica su larga scala". Ieri ne sono state raggiunge 7mila. L'Aquila ha segnato l'apertura ufficiale della campagna. Le città protagoniste della giornata sono state: Roma, Torino, Genova, Cagliari, Forlì, Rimini, L'Aquila, Bologna, Ancona e Milano, in ognuna di queste località, gruppi di persone comuni hanno dato vita ad azioni nonviolente, interrompendo pacificamente la routine della spesa nei supermercati, esponendo striscioni con scritto "Tagliamo l'IVA" e distribuendo volantini informativi per sensibilizzare clienti e lavoratori. Inoltre, Ultima Generazione ha partecipato ieri al corteo di Roma contro il Decreto Sicurezza, ribadendo la propria opposizione a ogni forma di repressione del dissenso e portando in piazza la richiesta di giustizia climatica ed economica.