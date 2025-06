Regione Piemonte: Riboldi annuncia incontro con Inail

Il 4 giugno, nella sede dell'Inail a Roma, il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore Federico Riboldi parteciperanno alla firma dell'intesa per la realizzazione delle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria. Lo ha confermato l'alessandrino Riboldi nell'incontro organizzato dalla federazione provinciale di Fratelli d'Italia. Per il nuovo ospedale di Alessandria, in capo a un paio di settimane, sarà definito se verrà costruito attraverso l'Inail o il partenariato pubblico-privato. Quello all'ex Taglieria del Pelo è stato un incontro in cui i vertici di FdI hanno ribadito numeri "veri e verificabili" per la sanità piemontese, "con picchi di iscrizioni a concorsi e 5 miliardi di euro per 11 nuovi nosocomi e altri interventi di edilizia sanitaria". Ribadite le assunzioni: "401 infermieri, 49 tecnici di radiologia medica, 65 di laboratorio biomedico, 35 fisioterapisti, 30 infermieri pediatrici, 36 assistenti sanitari, 22 logopedisti, 24 ostetrici, 27 tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro". L'assessore Riboldi intanto, con il collega regionale Enrico Bussalino, ha inaugurato tre ambulanze della Croce Verde Alessandria, frutto di donazioni.