Multe, l'Eldorado dei Comuni. Torino quarta per incassi

Crescono gli introiti da sanzioni stradali: quasi 650 milioni, +11,3% rispetto all'anno precedente. Milano e Roma staccano più verbali, ma a Firenze è il conto più salato per ogni cittadino. Appena fuori dal podio il capoluogo piemontese: 45,3 milioni nel 2024

C'è chi lo chiama zelo per la sicurezza stradale, chi più semplicemente una tassa occulta. Di certo, nel 2024 i Comuni italiani hanno trovato nelle multe un alleato formidabile per far quadrare i conti. I dati elaborati dal Codacons parlano chiaro: nelle principali 20 città dello Stivale, gli incassi da sanzioni per violazioni al codice della strada hanno toccato quota 650 milioni di euro, con un balzo dell’11,3% rispetto all’anno precedente. Nel confronto anno su anno, il totale delle sanzioni segna un aumento di 66 milioni di euro rispetto al 2023, quando le entrate si erano fermate a 583,8 milioni.

A guidare senza rivali questa classifica è Milano, dove i verbali sono volati a quasi 205 milioni di euro, segnando un impressionante +57,5% rispetto al 2023. A ruota Roma, che ha portato nelle casse comunali 169 milioni. Sul terzo gradino del podio Firenze, con 61,5 milioni, mentre Torino si ferma al quarto posto con 45,3 milioni.

Boom di verbali

Ma a impressionare non sono solo i valori assoluti, bensì anche le percentuali di crescita. Il caso più eclatante è Campobasso, dove gli incassi da multe sono letteralmente esplosi: +174% in dodici mesi, passando da 112mila a 308mila euro. Seguono, a debita distanza ma comunque con incrementi a doppia cifra, Milano (+39%) e Firenze (+36,5%). A fare eccezione, in controtendenza, è Perugia, che segna un tonfo del -56%, con introiti scesi da 5,1 a 2,2 milioni.

Capitolo a parte merita il business degli autovelox, sempre più protagonisti del panorama urbano. Le stesse 20 città monitorate hanno incassato, nel 2024, 62,1 milioni di euro grazie agli occhi elettronici disseminati sulle strade. In questo caso, a spuntarla è Firenze, con 20,5 milioni rastrellati da autovelox, praticamente il doppio di Milano (10,6 milioni). Terza Bologna, con 7,6 milioni.

Multe pro capite

Il report del Codacons, costruito sui rendiconti ufficiali pubblicati dai Comuni entro il 31 maggio – come previsto dalla legge – mette in evidenza anche un altro dato non trascurabile: il peso delle multe pro capite. Anche qui, è Firenze a svettare: 168 euro a residente, il valore più alto tra le città analizzate. Un quadro che, al di là delle cifre, rilancia il dibattito mai sopito sul confine sempre più sottile tra necessità di sicurezza stradale e utilizzo delle sanzioni come strumento di fiscalità surrettizia. Mentre le amministrazioni locali brindano ai nuovi introiti, per gli automobilisti la strada si fa sempre più cara. E non solo in termini di carburante.