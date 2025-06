Ex Tabasso, a Chieri approvato progetto per il recupero

È stato approvato a Chieri (Torino) il progetto definitivo dell'intervento di recupero e di rigenerazione urbana che interessa il complesso dell'ex manifattura Tabasso: lo annuncia l'assessora comunale ai lavori pubblici Daniela Sabena, che parla di "passo rilevante per quello che è il più importante cantiere della nostra città cofinanziato con risorse ministeriali". Un comunicato informa che il quadro economico complessivo è di circa 11 milioni: di questi, 7 milioni e 800 mila euro sono risorse statali, mentre il resto è costituito da fondi comunali. Il collaudo delle opere è previsto entro il 31 dicembre 2027. Per l'ex Casa Tabasso è stata definita la destinazione d'uso quale esposizione e degustazione di prodotti enogastronomici locali; al livello 2 ci saranno spazi per enti di formazione professionale, al livello 3 spazi coworking e laboratori e sarà realizzato un nuovo ingresso con accesso diretto alla piazza superiore tramite una rampa. Nell'edificio al piano terra, invece, si prevedono spazi museali, mostre temporanee e bookshop. "Abbiamo poi fornito - sottolinea Sabena - indicazioni specifiche per la progettazione esecutiva, ovvero che gli spazi siamo modulabili a seconda delle esigenze dei soggetti a cui saranno assegnati tramite bando e che gli impianti elettrici e di riscaldamento consentano una gestione flessibile, anche al fine di contenere i consumi. I prossimi passi saranno il progetto esecutivo e la gara per l'assegnazione dei lavori".