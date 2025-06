2 giugno: Cirio ad Atene ricorda anche Santorre di Santarosa

Non solo 2 giugno. Ad Atene il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha celebrato anche Santorre di Santa Rosa, eroe del Risorgimento italiano e dell'indipendenza greca, a duecento anni dalla sua morte. L'evento si è tenuto all'interno delle celebrazioni organizzate dall'ambasciata d'Italia. Con Cirio erano presenti Federica Brizio, vicesindaca di Savigliano (Cuneo), la città piemontese dove Santa Rosa nacque nel 1783 e di cui fu anche sindaco, e Sergio Soave, storico e studioso dell'Ottocento italiano. Santorre di Santa Rosa, che dopo avere lasciato il Piemonte si era unito ai rivoluzionari greci, morì l'8 maggio 1825 durante la difesa di Sfacteria (isola davanti al Peloponneso oggi nota come Navarino) da un'assalto di truppe egiziane. "Ringrazio l'ambasciatore Cuculi - ha detto Cirio - per aver risposto positivamente alla mia sollecitazione e per aver organizzato con noi questo importante momento. Nel giorno della festa della nostra Repubblica è particolarmente significativo ricordare un uomo che ha combattuto per l'indipendenza, in Italia e poi in Grecia. Santorre di Santa Rosa è un grande piemontese e un grande italiano che unisce la storia dei nostri due Paesi, Italia e Grecia in una parabola avventurosa spinta da un ideale al tempo stesso romantico, modernissimo e profondamente europeo: quello della lotta per la libertà e l'autodeterminazione dei popoli". Il Piemonte e la Grecia oggi sono quindi idealmente uniti nel celebrare una figura pronta a sacrificarsi nel nome della libertà e dell'uguaglianza, e di cui ancora oggi abbiamo un grande bisogno». "Siamo onorati - è la dichiarazione di Antonello Portera e Federica Brizio, sindaco e vicesindaca di Savigliano - che il nostro illustre concittadino saviglianese venga ricordato, anche in terra greca, con tanto affetto e tanti onori. Segno questo del profondo spessore umano di Santa Rosa e dell'alto valore del suo operato: insegnamenti di libertà ancora attuali, più che mai, al giorno d'oggi. Nel segno di Santa Rosa e dei suoi ideali, il 2 giugno rinsalderemo i legami con l'amico popolo greco, con il proposito di mai dimenticare ciò per cui l'eroe del Risorgimento si spese". "A 200 anni dalla morte di Santa Rosa è straordinario che si incontrino le comunità della Grecia e dell'Italia per ricordare un uomo che ha lasciato un messaggio indelebile di libertà e di indipendenza dei popoli" aggiunge Sergio Soave.