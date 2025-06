La fassona di Mattarella

Dicono che… ieri sera a Roma il Piemonte abbia fatto un figurone al ricevimento per la Festa della Repubblica, con il profumo di fassona e nocciola tonda gentile Igp a conquistare i giardini del Quirinale. L’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni non solo ha accompagnato la presentazione delle eccellenze piemontesi, ma si è pure guadagnato un’udienza con il Presidente Sergio Mattarella.

A rubare la scena, però, sono stati gli studenti dell’istituto alberghiero “Maggia” di Stresa, che hanno messo le mani in pasta (e nei piatti) per servire formaggi, burro d’alpeggio e altre delizie agli ospiti. Mattarella li ha premiati con una targa ricordo, mentre Bongioanni, raggiante, si è detto “onorato di rappresentare la filiera agroalimentare più buona del mondo”. E non è tutto: in un incontro con i funzionari del Quirinale, l’assessore ha già offerto la disponibilità del Piemonte per rifornire di prelibatezze le prossime cene di gala.

Sussurrano i bene informati che la fassona abbia stregato anche i mandarini più schizzinosi, mentre c’è chi scommette che Bongioanni abbia già un piede fisso nelle stanze quirinalizie per i futuri eventi di rappresentanza. Gli studenti del “Maggia”, invece, tornano a Stresa con una targa e una storia da raccontare. E il Piemonte? Si conferma che, a tavola, ha pochi rivali.