Salone del Libro: Cirio ad Atene incontra viceministro Fotilas

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha incontrato ad Atene Jason Fotilas, vice ministro greco alla cultura con delega all'editoria, per discutere del Salone del Libro di Torino. La Grecia sarà il paese ospite dell'edizione del 2026 della kermesse libraria. Quello di oggi è stato "un incontro importante per organizzare le tappe di avvicinamento", ha detto Cirio. "Con il viceministro - ha spiegato il presidente - abbiamo concordare di fissare quanto prima una riunione con il direttore del Salone, Benini, per costruire un progetto che coinvolga anche le università e le scuole. Il rapporto con la Grecia fa parte della formazione di tutti gli studenti italiani, in particolare chi fa studi classici: come Regione siamo disponibili a lavorare per costruire gemellaggi e viaggi studio in questo Paese. Già a settembre il vice ministro sarà in Italia, in Piemonte e a Torino per conoscere il nostro territorio e proseguire le interlocuzioni avviate oggi".