Viminale, "elettore che non ritira scheda è non votante"

Quando si va a votare per uno o più referendum l'elettore che si rifiuta di ritirare tutte le schede non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti. Se invece l'elettore ritira le schede e senza neppure entrare in cabina le restituisce al presidente di seggio, senza alcuna espressione di voto, viene conteggiato come votante e la scheda annullata. E' quanto indicato nelle 'Istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione' redatte dal ministero dell'Interno per i referendum popolari del 2025. Le istruzioni sono contenute in documento di 224 pagine diviso in 27 capitoli. Il capitolo in questione è il 17.7: 'rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di entrare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o protesta'. La premessa è che "nel caso di svolgimento di più referendum l 'elettore può anche astenersi dalla partecipazione al voto per uno o più di essi e quindi può legittimamente ritirare la scheda per alcuni referendum e rifiutarla per altri". In questo caso "gli scrutatori prendono pertanto nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell'elettore, dei referendum a cui questo non partecipa e per i quali non può quindi essere considerato come votante". Ci sono poi altri due casi che possono verificarsi. Il primo è che se l'elettore si rifiuta di ritirare tutte le schede "non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni" per determinare il numero complessivo degli elettori. "Qualora il seggio abbia già 'registrato' l'elettore nella lista sezionale o nel registro per l'annotazione del numero di tessera - dicono ancora le istruzioni per i presidenti di seggio - occorre provvedere, nei relativi riquadri e colonne di questi documenti, a una ulteriore annotazione con la dicitura: "Non votante'. Il secondo si verifica invece quando l'elettore, dopo aver ritirato le schede e senza entrare in cabina, le restituisce al presidente: "in questo caso si configura una ipotesi di annullamento della scheda" e "l'elettore è conteggiato come votante".